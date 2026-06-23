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Indec: los salarios subieron 3,5% en abril y le ganaron a la inflación

Desde el Indec se informó que los salarios subieron 3,5% en abril y le ganaron a la inflación por primera vez después de mucho tiempo.

23 de junio 2026 · 21:51hs
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Desde el Indec se informó que los salarios subieron 3,5% en abril y le ganaron a la inflación. 

Los salarios subieron 3,5% en abril frente a una inflación de 2,6%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

LEER MÁS: Salarios perdieron 39% de capacidad adquisitiva desde 2023

Los datos del Indec

Los haberes recuperaron así algo de terreno, al tener una mejora de 0,85% del poder adqusitivo tras caer ininterrumpidamente desde septiembre de 2025.

Según el Indec, la tasa de desempleo en el primer trimestre fue del 7,8%. 

Desempleo: según el Indec, la tasa en el primer trimestre fue del 7,8%

El gasto en importaciones mediante el sistema puerta a puerta volvió a marcar máximos y se consolidó entre las categorías más relevantes del comercio exterior

Importaciones: compras a través de courier crecieron 84%

La suba real se explica en su totalidad por los salarios de los empleados privados, que aumentaron 4%.

En cambio, los públicos se incrementaron apenas 2,3% y quedaron nuevamente por debajo del índice de precios al consumidor (IPC).

Indec Salarios abril Inflación
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