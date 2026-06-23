Indec: los salarios subieron 3,5% en abril y le ganaron a la inflación

Desde el Indec se informó que los salarios subieron 3,5% en abril y le ganaron a la inflación por primera vez después de mucho tiempo.

Desde el Indec se informó que los salarios subieron 3,5% en abril y le ganaron a la inflación.

Los salarios subieron 3,5% en abril frente a una inflación de 2,6%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Los haberes recuperaron así algo de terreno, al tener una mejora de 0,85% del poder adqusitivo tras caer ininterrumpidamente desde septiembre de 2025.

Desempleo: según el Indec, la tasa en el primer trimestre fue del 7,8%

La suba real se explica en su totalidad por los salarios de los empleados privados, que aumentaron 4%.

En cambio, los públicos se incrementaron apenas 2,3% y quedaron nuevamente por debajo del índice de precios al consumidor (IPC).