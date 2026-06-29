Bart, el perro argentino que fue clave para rescatar a dos menores de entre los escombros en Venezuela

Bart marcó presencia positiva y permitió reorientar la búsqueda para hallar con vida a dos niños bajo una estructura colapsada.

Bart, el perro argentino que fue clave para rescatar a dos menores entre los escombros en Venezuela

La devastación provocada por los terremotos en Venezuela mantiene en marcha a equipos de rescate de distintos países. En ese escenario, Bart, el perro argentino especializado en búsqueda y rescate , fue clave para localizar y salvar a dos menores atrapados entre los escombros, destacando el trabajo silencioso de los binomios de emergencia.

El rescate ocurrió durante la tarde del domingo, cuando el contingente argentino se desplazaba hacia otro sector afectado por el desastre. En ese momento, personal de Protección Civil de Venezuela solicitó asistencia urgente tras detectar indicios de que podía haber personas con vida bajo una construcción derrumbada.

Elevan a 1.450 la cifra de muertos por los devastadores terremotos en Venezuela

Ante esa situación, Bart fue enviado al lugar para inspeccionar la estructura. El perro ingresó por un estrecho túnel formado entre los escombros y, tras recorrer el sector, realizó una marcación positiva, una señal que indica a los rescatistas la posible presencia de sobrevivientes.

Esa reacción permitió modificar la estrategia del operativo. Los equipos concentraron las tareas de excavación en el punto señalado por el animal y, luego de un intenso trabajo conjunto, lograron rescatar con vida a dos menores de edad que permanecían atrapados bajo los restos del edificio.

El operativo fue llevado adelante por infantes de marina argentinos junto con efectivos de los equipos de emergencia venezolanos, en una intervención que se convirtió en una de las noticias más esperanzadoras en medio de la tragedia.

Bart, el perro argentino que fue clave para rescatar a dos menores entre los escombros en Venezuela

El rol de Bart en la misión argentina

Bart forma parte del dispositivo de búsqueda del primer escalón de militares especializados que Argentina desplegó en Venezuela como parte de la misión de asistencia humanitaria organizada tras los devastadores sismos.

Los perros de búsqueda y rescate reciben un entrenamiento específico para localizar personas desaparecidas en distintos escenarios, especialmente en estructuras colapsadas luego de terremotos, explosiones o derrumbes. Gracias a su desarrollado sentido del olfato, pueden detectar rastros humanos incluso cuando las víctimas permanecen ocultas bajo toneladas de escombros.

Durante este tipo de operaciones, la rapidez es fundamental. Las primeras horas posteriores a un derrumbe suelen ser determinantes para encontrar sobrevivientes, por lo que la intervención de perros especializados permite reducir considerablemente los tiempos de búsqueda y aumentar las posibilidades de éxito.

En este caso, la precisión del trabajo realizado por Bart resultó clave para orientar correctamente a los rescatistas y evitar excavaciones innecesarias en otras zonas de la estructura.

Reconocimiento por su trabajo

Una vez finalizado el rescate, Bart recibió el reconocimiento de las autoridades venezolanas presentes en el lugar, quienes destacaron su desempeño durante la operación y agradecieron la colaboración brindada por la misión argentina.

Aunque los equipos de rescate están integrados por decenas de especialistas, médicos, ingenieros, bomberos y militares, los perros entrenados cumplen una función indispensable en este tipo de emergencias. Su capacidad para detectar señales de vida convierte cada marcación en una posibilidad concreta de salvar personas.

La imagen de Bart junto a los rescatistas comenzó rápidamente a difundirse y se transformó en uno de los símbolos del trabajo que desarrolla la delegación argentina en territorio venezolano.

Mientras continúan las tareas de rescate, el balance de víctimas sigue aumentando. De acuerdo con la información difundida por la Agencia Noticias Argentinas, los terremotos dejaron al menos 1.450 personas fallecidas, más de 3.150 heridas y miles de familias afectadas por el colapso de viviendas e infraestructura.

La región de La Guaira continúa siendo una de las zonas más castigadas por el desastre y concentra buena parte de los operativos de búsqueda, donde trabajan en conjunto equipos venezolanos y contingentes internacionales enviados para colaborar en la emergencia.

Las labores se desarrollan sin pausa, ya que el objetivo principal continúa siendo encontrar personas con vida entre las ruinas. En ese contexto, la participación de perros especializados como Bart resulta fundamental para acelerar las búsquedas y orientar el trabajo de los rescatistas.

En medio del dolor y la incertidumbre que atraviesa Venezuela, historias como la de Bart ofrecen un mensaje de esperanza. Gracias a su entrenamiento, disciplina y capacidad para detectar sobrevivientes, el perro argentino se convirtió en una pieza clave de uno de los rescates más emotivos desde que comenzaron las tareas humanitarias.

Su intervención permitió salvar la vida de dos menores y volvió a poner en valor el trabajo silencioso que realizan los binomios de búsqueda y rescate en las catástrofes naturales. Detrás de cada hallazgo exitoso hay años de preparación, coordinación y confianza entre el animal y su guía, una combinación que, en esta oportunidad, hizo posible un final esperanzador en medio de una de las peores tragedias que enfrenta Venezuela.