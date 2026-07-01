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Artesanos entrerrianos podrán postularse al Premio Provincial de la Pieza Única Artesanal 2026

Premio Provincial de la Pieza Única Artesanal: la convocatoria permanecerá abierta hasta el 28 de agosto

1 de julio 2026 · 18:42hs
Artesanos entrerrianos podrán postularse al Premio Provincial de la Pieza Única Artesanal 2026

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través del Museo y Mercado Provincial de Artesanías Carlos Asiain, abrió la convocatoria para participar del 4° Concurso Premio Provincial de la Pieza Única Artesanal 2026. La inscripción permanecerá habilitada desde este miércoles 1 de julio hasta el viernes 28 de agosto a las 12 y podrá realizarse de manera online.

Premio Provincial de la Pieza Única Artesanal 2026

La propuesta está dirigida a artesanas y artesanos mayores de 18 años que acrediten una residencia mínima de tres años en Entre Ríos y que se encuentren inscriptos, o hayan iniciado el trámite de inscripción, en el Registro Provincial de Artesanos y Artesanas de Entre Ríos (ReProAr).

Labor entrerriana, la primera etapa se cerró con Nadia Cutro como escolta del fueguino Santino Rossi (VW).

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El certamen tiene como objetivo reconocer piezas artesanales de autoría propia realizadas total o parcialmente a mano, que reflejen el oficio, la creatividad, la identidad cultural y el valor patrimonial de las producciones entrerrianas. Las obras podrán ser utilitarias, decorativas o funcionales, siempre que evidencien calidad técnica y estética.

Las postulaciones deberán efectuarse mediante el formulario digital dispuesto por la organización, respetando las bases y condiciones establecidas en el reglamento oficial. La selección buscará destacar trabajos que representen la diversidad y riqueza de los saberes artesanales de la provincia.

En esta edición se entregarán tres premios adquisición: un primer premio de 900.000 pesos, un segundo premio de 800.000 pesos y un tercer premio de 600.000 pesos. Además, la Asociación de Amigos del Museo y Mercado Provincial de Artesanías Carlos Asiain otorgará un Premio Incentivo Joven Artesano/a de 400.000 pesos, destinado a participantes menores de 30 años y sin carácter de adquisición.

El cronograma prevé que el 9 de septiembre se anuncien los artesanos seleccionados. Posteriormente, las obras elegidas deberán presentarse entre el 14 de septiembre y el 9 de octubre. Los ganadores se darán a conocer el 19 de octubre y la ceremonia de premiación e inauguración de la muestra tendrá lugar el 23 de octubre.

Desde la organización destacaron que la iniciativa busca fortalecer el reconocimiento de quienes mantienen vigentes los saberes, técnicas y tradiciones que forman parte del patrimonio cultural entrerriano, al tiempo que promueve la visibilización de la producción artesanal contemporánea de la provincia.

Las consultas sobre el reglamento y el proceso de inscripción pueden realizarse a través del correo electrónico [email protected].

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