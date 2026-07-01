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Pesar por la muerte de Santiago Ríos, actor paranaense de extensa trayectoria en teatro, cine y televisión

La Asociación Argentina de Actores confirmó este miércoles el fallecimiento del intérprete, director, dramaturgo y docente nacido en Paraná

1 de julio 2026 · 19:24hs
Falleció Santiago Ríos

Falleció Santiago Ríos, reconocido por su labor en la televisión, el teatro y el cine

La Asociación Argentina de Actores informó este miércoles 1 de julio el fallecimiento de Santiago Ríos, actor, director, dramaturgo y docente nacido en Paraná, cuya trayectoria se desarrolló durante más de cuatro décadas en el teatro, la televisión y el cine argentino. Tenía 70 años.

Murió Santiago Ríos, actor, director y docente con más de cuatro décadas de carrera

“Despedimos al actor, director, dramaturgo y docente Santiago Ríos, quien desarrolló una extensa y sólida trayectoria en el teatro, el cine y la televisión. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos, acompañándolos en este doloroso momento”, expresó la entidad a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

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Ríos había nacido el 15 de octubre de 1955 en Paraná y se encontraba afiliado a la Asociación Argentina de Actores desde 1995. A lo largo de su carrera construyó un recorrido artístico sostenido y diverso, que incluyó participaciones en numerosas producciones televisivas, obras teatrales y películas.

Entre sus trabajos más recordados por el público figuran sus apariciones en la serie Los Simuladores y en la comedia Los Roldán, dos de los programas más populares de la televisión argentina de las últimas décadas. Su versatilidad le permitió desempeñarse en distintos géneros y formatos, consolidando una presencia habitual en la pantalla nacional.

Su formación artística estuvo marcada por el aprendizaje junto a Juan Carlos Gené y Pablo Cordonet, referentes del teatro argentino. A partir de esa base desarrolló una carrera que combinó la actuación, la dirección, la escritura dramática y la enseñanza.

Además de su trabajo como intérprete, Ríos mantuvo una activa labor docente. Durante años acompañó la formación de actores y actrices, una faceta que colegas y alumnos destacaron especialmente tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

Con una trayectoria construida desde el compromiso con el oficio y la actividad teatral, Santiago Ríos dejó una huella en distintas generaciones de artistas y espectadores. Su nombre quedará ligado tanto a su trabajo en producciones emblemáticas de la televisión argentina como a su aporte permanente a la formación y el desarrollo de la actividad escénica.

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Santiago Ríos Muerte Actor
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