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Declaró la secretaria privada y confirmó que Manuel Adorni hizo compras con sus tarjetas de crédito

Gisela Kocsis, la secretaria privada de Manuel Adorni, declaró como testigo y confirmó que el ex jefe de Gabinete hizo compras con sus tarjeta de crédito.

1 de julio 2026 · 19:20hs
Declaró la secretaria privada y confirmó que Manuel Adorni hizo compras con sus tarjetas de crédito.

Declaró la secretaria privada y confirmó que Manuel Adorni hizo compras con sus tarjetas de crédito.

La secretaria privada del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni declaró este miércoles como testigo en los tribunales federales de Comodoro Py y confirmó que el ex funcionario también realizó compras con las tarjetas de crédito de ella.

LEER MÁS: Manuel Adorni renunció como jefe de Gabinete en medio de la investigación por enriquecimiento ilícito

La declaración de la secretaria de Manuel Adorni

Gisela Kocsis admitió ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, que realizaba las “gestiones personales” de Adorni y que, además, le cedió sus tarjetas de crédito para realizar compras de importantes cifras y que, tal como declararon la directora general de Actividades Presidenciales, Laura Schiuma, y un empleado de la Vocería Presidencial, Luis Aluju, él se las reintegraba en efectivo.

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La ex secretaria aseguró que las transacciones estaban destinadas a la adquisición de artículos para el hogar que tenían como objetivo decorar y equipar la casa que Adorni había comprado en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz.

Los objetos que detalló incluyen un gasto por $8.183.303,25 en la compra de sábanas y accesorios en la firma Rosen The Store, un lavarropas y un lavavajillas de la marca Whirlpool por un total de $3.100.000 y la adquisición de almohadas por $400.000, en junio del año pasado.

Esta declaración agregó información importante que complica a Adorni, quien es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, y que se suma a los dos testimonios que se realizaron el martes donde los dos empleados de la Vocería Presidencial admitieron prestarle al ex jefe de Gabinete sus tarjetas de crédito para compras superiores a los 5 millones de pesos.

De esta forma, los investigadores sostienen la hipótesis en la que probablemente Adorni utilizaba estos métodos de pago de sus empleados con el objetivo de ocultar gastos en efectivo que no compatibilizan con sus salario.

Manuel Adorni Compras tarjetas de crédito
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