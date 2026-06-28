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Elevan a 1450 la cifra de muertos por los devastadores terremotos en Venezuela

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, detalló, además, que hay 774 edificios afectados o colapsados: 189 con daños totales y 585 de manera parcial.

28 de junio 2026 · 18:32hs
Elevan a 1450 la cifra de muertos por los devastadores terremotos en Venezuela

El número de víctimas mortales por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió la zona costera de Venezuela el pasado miércoles alcanzó 1.450 personas muertas, según el último informe oficial de este domingo. La emergencia, que dejó graves daños en el estado La Guaira, llevó a las autoridades a declarar la zona como área de desastre y a establecer el control militar en la región.

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, precisó que los terremotos provocaron más de 3000 heridos y afectaron a 3.142 familias, la mayoría residentes en La Guaira.

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Las operaciones de rescate se intensificaron casi 72 horas después del desastre, con el despliegue de una mayor cantidad de maquinaria y la llegada de rescatistas internacionales. Las autoridades informaron que se movilizaron más de 30.000 funcionarios, entre bomberos, policías, militares, médicos, paramédicos y psicólogos venezolanos para asistir a las víctimas. De acuerdo con el parte oficial, 73.736 familias recibieron atención en el marco del dispositivo de emergencia.

El estado La Guaira se mantiene como el foco principal de las operaciones, tras registrar el mayor número de víctimas y daños materiales derivados de los sismos. La zona continúa bajo vigilancia de las fuerzas de seguridad.

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