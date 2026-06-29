La NASA publicó una primera evaluación experimental rápida con datos radar del satélite Sentinel-1 acerca de los edificios dañados en Venezuela.

La NASA informó que unos 59.000 edificios habrían sido dañados o destruidos por los terremotos en Venezuela.

La NASA publicó una primera evaluación experimental rápida que sugiere que el doble terremoto ocurrido en Venezuela el 24 de junio podría haber dejado aproximadamente 58.870 edificios dañados o destruidos en la región afectada, según análisis preliminares basados en imágenes satelitales.

El informe se elaboró con datos radar del satélite Sentinel-1, del programa europeo Copernicus, y la propia NASA advirtió que se trata de un producto preliminar elaborado a los pocos días del suceso y aún no ha sido validado, informó CNN.

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Los expertos del Sistema de Coordinación de Respuesta ante Desastres de la NASA analizaron dos conjuntos de imágenes radar posteriores al evento y las compararon con series de referencia del año previo para producir un mapa único de daños.

El primer conjunto corresponde al 24 de junio a las 22.50 GMT y cubre la zona occidental cercana al epicentro (alrededor de San Felipe y Yumare). El segundo corresponde al 25 de junio a las 10.16 GMT e incluye el área metropolitana de Caracas, con sectores como Petare y Antímano.

Según los datos, la estimación de 58.870 edificios afectados se basa en la imagen tomada por el satélite el 25 de junio de 2026 (10.16 horas GMT). La NASA indicó además que su sistema se ha activado para prestar apoyo y que publicará mapas y productos de datos adicionales a medida que estén disponibles.