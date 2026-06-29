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Venezuela: hay 6 argentinos muertos y 7 con búsqueda de paradero

Tras el doble terremoto en Venezuela y una seguidilla de réplicas, hasta el momento son 4 los argentinos encontrados.

29 de junio 2026 · 09:56hs
Tras el doble terremoto en Venezuela y una seguidilla de réplicas

Tras el doble terremoto en Venezuela y una seguidilla de réplicas, hasta el momento son 4 los argentinos encontrados.
Tras el doble terremoto en Venezuela y una seguidilla de réplicas

Tras el doble terremoto en Venezuela y una seguidilla de réplicas, hasta el momento son 4 los argentinos encontrados.
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Tras el doble terremoto en Venezuela y una seguidilla de réplicas

Tras el doble terremoto en Venezuela y una seguidilla de réplicas, hasta el momento son 4 los argentinos encontrados.

Una misión consular humanitaria de la Cancillería Argentina trabaja desde el sábado de los terremotos en Venezuela "para relevar las necesidades de asistencia de la colectividad argentina, documentar a los ciudadanos y colaborar con las familias en la búsqueda de paraderos, el acompañamiento de heridos y la asistencia a los familiares de personas fallecidas".

A través de su cuenta de X, Quirno indicó que dos funcionarios ya iniciaron contacto con los ciudadanos que reportaron la pérdida de familiares o solicitaron la búsqueda de paraderos, así como con los adultos mayores a quienes se les brindaba asistencia a través de Cáritas Venezuela.

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Además, se espera poder realizar una visita consular a ciudadanos detenidos.

Según datos de la Cancillería Argentina, a cargo de Pablo Quirno, hasta el momento se reportaron:

  • 215 solicitudes de asistencia via e-mail y celular
  • Solicitudes de búsqueda de paradero: 7
  • Ciudadanos encontrados: 4
  • Registro de fallecidos: 6 fallecidos
  • Situación de vulnerabilidad: 5 (3 grupos familiares con niños más 2 individuos)
  • Situaciones de menores no acompañados y/o en situación de vulnerabilidad: 1
  • Hospitalizados: 1
  • Documentación de emergencia, autorizaciones de salida de Venezuela para ciudadanos indocumentados: 4
  • Cantidad de llamados ofreciendo enviar ayuda humanitaria a Venezuela: 34

El canciller informó que, "a fin de acompañar a todas las familias que lo necesiten" se encuentra habilitado el siguiente celular de emergencia en Venezuela: +58 414-2387145.

Desde el sábado se reportó un total de 1.450 víctimas fatales, en tanto que los heridos ya suman 3.150 y el de familias damnificadas asciende a 12.721.

Venezuela Argentinos Terremotos Paradero
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