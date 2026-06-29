Venezuela: hay 6 argentinos muertos y 7 con búsqueda de paradero

Tras el doble terremoto en Venezuela y una seguidilla de réplicas, hasta el momento son 4 los argentinos encontrados.

Tras el doble terremoto en Venezuela y una seguidilla de réplicas, hasta el momento son 4 los argentinos encontrados.

Tras el doble terremoto en Venezuela y una seguidilla de réplicas, hasta el momento son 4 los argentinos encontrados.

Tras el doble terremoto en Venezuela y una seguidilla de réplicas, hasta el momento son 4 los argentinos encontrados.

Tras el doble terremoto en Venezuela y una seguidilla de réplicas, hasta el momento son 4 los argentinos encontrados.

Una misión consular humanitaria de la Cancillería Argentina trabaja desde el sábado de los terremotos en Venezuela " para relevar las necesidades de asistencia de la colectividad argentina, documentar a los ciudadanos y colaborar con las familias en la búsqueda de paraderos , el acompañamiento de heridos y la asistencia a los familiares de personas fallecidas" .

A través de su cuenta de X, Quirno indicó que dos funcionarios ya iniciaron contacto con los ciudadanos que reportaron la pérdida de familiares o solicitaron la búsqueda de paraderos, así como con los adultos mayores a quienes se les brindaba asistencia a través de Cáritas Venezuela.

Elevan a 1.450 la cifra de muertos por los devastadores terremotos en Venezuela

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Además, se espera poder realizar una visita consular a ciudadanos detenidos.

Según datos de la Cancillería Argentina, a cargo de Pablo Quirno, hasta el momento se reportaron:

215 solicitudes de asistencia via e-mail y celular

Solicitudes de búsqueda de paradero: 7

Ciudadanos encontrados: 4

Registro de fallecidos: 6 fallecidos

Situación de vulnerabilidad: 5 (3 grupos familiares con niños más 2 individuos)

Situaciones de menores no acompañados y/o en situación de vulnerabilidad: 1

Hospitalizados: 1

Documentación de emergencia, autorizaciones de salida de Venezuela para ciudadanos indocumentados: 4

Cantidad de llamados ofreciendo enviar ayuda humanitaria a Venezuela: 34

El canciller informó que, "a fin de acompañar a todas las familias que lo necesiten" se encuentra habilitado el siguiente celular de emergencia en Venezuela: +58 414-2387145.

Desde el sábado se reportó un total de 1.450 víctimas fatales, en tanto que los heridos ya suman 3.150 y el de familias damnificadas asciende a 12.721.