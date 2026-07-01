Uno Entre Rios | Escenario | The Beatles

La música de The Beatles llega a HUB de la mano de The Beats

La banda homenaje se presentará el sábado 8 de agosto en HUB con una propuesta que recorre la trayectoria de The Beatles a través de la música

1 de julio 2026 · 19:37hs
La música de The Beatles llega a HUB de la mano de The Beats

La música de The Beatles llega a HUB de la mano de The Beats

The Beats regresará a Santa Fe con una nueva propuesta escénica que combina música, teatro y reconstrucción histórica. La agrupación se presentará el sábado 8 de agosto a las 21 en HUB, donde estrenará para el público de la región su espectáculo A Través del Tiempo. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Ticketway.

Un viaje por la historia del cuarteto de Liverpool desembarca en Santa Fe

La obra propone un recorrido por las distintas etapas de la carrera de The Beatles, desde sus comienzos en Liverpool hasta los últimos años de actividad del grupo. La puesta se distingue por el uso de una colección completa de instrumentos y amplificadores originales asociados a la banda británica, considerada una de las más importantes a nivel mundial.

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Cada acto recrea una época diferente de la historia del cuarteto, con cambios de instrumentos, escenografía y vestuario. La producción incorpora además réplicas y prendas inspiradas en la indumentaria utilizada por los músicos entre 1962 y 1970, con el objetivo de acercar al público una experiencia que evoque el contexto artístico y cultural de aquellos años.

Liderado por Patricio Pérez, fundador de la agrupación, el elenco interpreta sobre el escenario a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, repasando algunas de las canciones más representativas del repertorio beatle.

Con más de tres décadas de trayectoria, The Beats se consolidó como uno de los espectáculos homenaje más reconocidos dedicados a la obra del grupo inglés. Su trabajo ha sido distinguido en distintas oportunidades por la fidelidad musical y estética con la que recrea el universo de The Beatles.

La presentación en Santa Fe formará parte de una gira que busca volver a poner en escena el legado de una de las expresiones musicales más influyentes del siglo XX, a través de una propuesta que combina interpretación en vivo, recursos teatrales y reconstrucción histórica.

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The Beatles Música historia tributo
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