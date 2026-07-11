Final del primer tiempo: Argentina derrota a Suiza en Kansas City

Por un lugar entre los cuatro mejores del Mundial 2026, Argentina vence a Suiza 1-0 tras un centro perfecto de Lionel Messi a la cabeza de Mac Allister.

La Selección Argentina derrota a Suiza 1-0 en el estadio Arrowhead de Kansas City, por los cuartos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni busca avanzar entre los cuatro mejores del certamen, mientras que el conjunto europeo intenta dar el golpe y eliminar al campeón defensor.

El conjunto argentino comenzó el partido con decisión, intentando adueñarse de la pelota y presionar bien arriba a un rival que apostó al orden defensivo y a la velocidad de sus delanteros para lastimar de contraataque. Sin embargo, la primera aproximación fue para Suiza. A los seis minutos, Granit Xhaka encontró un espacio en la puerta del área y sacó un remate que se fue muy por encima del travesaño de Emiliano Martínez.

La respuesta argentina no tardó en llegar y fue letal. A los nueve minutos, Lionel Messi ejecutó un córner desde el sector izquierdo con la precisión de siempre. Alexis Mac Allister atacó el primer palo, anticipó a toda la defensa helvética y conectó un certero cabezazo cruzado que dejó sin chances a Gregor Kobel para establecer el 1-0 y desatar el festejo albiceleste en Kansas City.

Con la ventaja, Argentina ganó confianza y manejó durante varios pasajes el ritmo del encuentro. Rodrigo De Paul y Leandro Paredes se adueñaron de la mitad de la cancha, mientras Enzo Fernández y Mac Allister encontraron espacios para acompañar a Messi y Julián Álvarez en ataque. Suiza, obligada por el resultado, adelantó sus líneas y comenzó a tener mayor posesión de la pelota.

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Cabezazo de Alexis para la ventaja Albiceleste pic.twitter.com/4jai4P2fC3 — Selección Argentina (@Argentina) July 12, 2026

La primera respuesta seria del conjunto europeo llegó a los 19 minutos. Djibril Sow probó desde media distancia con un remate potente, pero Emiliano Martínez respondió con seguridad, controlando el disparo sin conceder rebote y transmitiendo tranquilidad a toda la defensa argentina.

Tras la pausa de hidratación, el equipo dirigido por Murat Yakin mantuvo la iniciativa y buscó aproximarse al área albiceleste. La ocasión más clara llegó a los 31 minutos, cuando Breel Embolo quedó de frente al arco tras una rápida combinación ofensiva. Sin embargo, Emiliano Martínez volvió a ser decisivo: salió con gran velocidad, achicó los espacios y desactivó el mano a mano con una intervención clave para sostener la ventaja.

En el tramo final del primer tiempo, el desarrollo perdió intensidad. Suiza monopolizó la posesión, aunque le costó transformar ese dominio territorial en situaciones de riesgo frente a una Argentina que se mostró ordenada para defender y esperó el momento justo para intentar salir de contraataque.

Además del aspecto futbolístico, la Selección Argentina protagonizó un emotivo homenaje antes del inicio del encuentro. Con autorización de la FIFA, los dirigidos por Lionel Scaloni utilizaron un brazalete negro en memoria de Antonio Ubaldo Rattín, histórico capitán de Boca Juniors y exmundialista con la Albiceleste, fallecido en las últimas horas.

Con el gol de Alexis Mac Allister y las intervenciones determinantes de Emiliano Martínez, Argentina se fue al descanso con una valiosa ventaja por 1-0 y quedó a 45 minutos de meterse en las semifinales de la Copa del Mundo, donde ya espera Inglaterra.

El ganador de este encuentro avanzará a las semifinales de la Copa del Mundo, donde ya espera Inglaterra, que este sábado derrotó 2-1 a Noruega y se convirtió en el tercer semifinalista del certamen.

La Albiceleste llegó a esta instancia luego de una sufrida victoria por 3-2 frente a Egipto en los octavos de final, en un partido que tuvo una remontada espectacular en el cierre y que le permitió mantenerse con vida en la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

Suiza, en tanto, arriba a los cuartos de final luego de eliminar a Colombia por penales tras igualar 1-1 durante los 120 minutos. El equipo conducido por Murat Yakin apuesta a su orden táctico, su fortaleza física y la experiencia de futbolistas como Granit Xhaka para intentar dar una nueva sorpresa en el Mundial.

Argentina y Suiza vuelven a enfrentarse en una Copa del Mundo después del recordado cruce de octavos de final de Brasil 2014, cuando la Selección se impuso 1-0 en tiempo suplementario con el gol de Ángel Di María. Ocho años después, ambos equipos vuelven a encontrarse con un lugar en las semifinales como objetivo.

Formación de Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Formación de Suiza

Gregor Kobel; Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Denis Zakaria, Remo Freuler, Granit Xhaka, Djibril Sow, Fabian Rieder; Breel Embolo y Dan Ndoye. DT: Murat Yakin.