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Venezuela: "Se necesitarían 10 años para recomponer los daños"

El alcalde de Baruta, Darwin González, especificó los daños que sufrió la ciudad a raíz de los sismos y cómo es el trabajo en Venezuela.

Aldana Martínez

Por Aldana Martínez

10 de julio 2026 · 18:44hs
Venezuela: Se necesitarían 10 años en recomponer los daños

Venezuela: "Se necesitarían 10 años en recomponer los daños"

Baruta es un municipio autónomo en Venezuela que pertenece política y administrativamente al Estado Miranda y se integró al Distrito Metropolitano de Caracas. Está situado geográficamente al sureste de la ciudad capital. Darwin González es el alcalde actualmente quien tuvo que tomar medidas luego de los grandes terremotos que azotaron el país sudamericano.

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Con una población de 521.627 habitantes, Baruta "no sufrió la misma magnitud de daños que otros hermanos de municipios aledaños como Chacau (40 muertos) o Libertador (50 muertos)", contó González en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7). En ese sentido, comparó la lamentable situación que se vive en La Guaira que sería el estado más afectado hasta el momento con miles de muertos: "Baruta es es un municipio de clase media, ocupado por personas con oficio y tenemos muchos familiares y amigos en La Guaira". En éste, coexisten diversas clases sociales. (Ambas localidades quedan a una hora de distancia en automovil).

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"Hablé con varias personas que perdieron familiares y lo que cuentan es terrible. De hecho, hay mucha gente todavía desaparecida", precisó el alcalde y agregó: "Nosotros siempre decimos que el estado de La Guaira es nuestra segunda casa". Por otro lado, explicó que para volver a reconstruir la totalidad de las ciudades afectadas por los dos sismos en el mes de junio, se debería trabajar incansablemente durante 10 años: "Este estado tiene que ser repensado".

El gobierno nacional si comenzó con los traslados a albergues temporales, que son de infraestructura tipo estadio para poderlos atender y censar". Dentro de los planes del municipio, se habla de hacer planes de viviendas estatales para las personas que quedaron sin nada: "Creo que el Estado pondría el 80% del gasto y el particular colocase el 20%. Pero claro, esto está muy reciente, creo que hay que darle un poquito más de tiempo", finalizó.

Pero más allá de los daños materiales, González hizo referencia a UNO sobre la debastadora situación que cuentan los lugareños por el sufrimiento de ver morir a su familia o no encontrarlos bajo los escombros.

Daño psicológico

"Hay mucha gente que sobrevivió pero su familia no, por encontrarse en lugares diferentes. Cantidad de personas que estaban revisando algo y estaba fuera del edificio y vio cómo se desplomaba entero con toda su familia. Esas personas quedan muy mal", expresó y agregó: "Ellos no quieren ni siquiera que los trasladen de sus hogares". El alcalde de Baruta confesó que "nunca en mi vida vi algo parecido. No conocía en la historia de Venezuela tanta destrucción" y agregó que el dolor de la población es aún mayor.

Rescatistas argentinos

González se tomó un momento para agradecer personalmente al gobierno argentino por su aporte: "Trajo sus rescatistas, un gran trabajo. Su calidad humana, su profesionalismo, cómo han estado trabajando. A pesar de que Venezuela y Argentina tienen una situación política distante durante este último tiempo; cuando vino esta calamidad, el gobierno argentino, sin dudar, mandó sus rescatistas. Han estado trabajando como pueblos de hermanos latinoamericanos. De eso mucho no se habla y conmueve. Porque podemos de repente no pensar igual en algún momento, pero nunca vamos a dejar de ser hermanos. La ayuda del pueblo argentino, en nombre del municipio Baruta, es de agradecimiento infinito por su rápida actuación, su desprendimiento y su amor".

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