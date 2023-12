Vaticano: el Papa Francisco cumple 87 años

El argentino, nacido el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, anunció días atrás que no está en sus planes renunciar como su antecesor Benedicto XVI que a los 85 años presentó su dimisión, en principio "por edad avanzada" (posterior a su muerte se conoció que el verdadero motivo era "el insomnio" que lo llevó a tomar somníferos que complicaron su normal desenvolvimiento).

papa.jpg

Francisco, en una entrevista con una corresponsal de un medio mexicano, descartó su renuncia al pontificado, porque no puede convertirse en una "moda". En concreto, Francisco aseguró que "no, en eso soy medio caprichoso", añadiendo que no se le pasó por la cabeza dimitir: "No se me ocurrió". "El papado es hasta siempre. Y uno tiene que prepararse".

En la misma entrevista, con continuas referencias a su antecesor, el papa Benedicto XVI, Francisco explicó: "Vi la valentía de Benedicto cuando se dio cuenta que no podía, prefirió decir basta, y a mí me hace bien eso como ejemplo y pido al Señor decir basta, en algún momento, pero cuando Él quiera". Poniéndose por tanto en manos de Dios, el pontífice recuperó varias anécdotas: "Mi relación con el papa Benedicto era muy cercana. Yo a veces le iba a consultar. Y él, con una sabiduría muy grande, me decía su parecer pero siempre diciéndome 'lo que usted vea'. Siempre me ayudó, muy generoso".

Es que el Pontífice argentino apreciaba la discreta presencia de Joseph Ratzinger, que vivía recluido en los Jardines Vaticanos. Hablaba con él y a veces le pedía consejo, viéndolo como un abuelo del que podía extraer sabiduría. Su partida, el 5 de enero de este año, dejó al 266º Papa un poco más solo en el trono de Pedro.

Porque el inicio del pontificado de Bergoglio estuvo marcado por la renuncia de su antecesor, Benedicto XVI. Fue a partir de la decisión del alemán que hubo fumata blanca en la capilla Sixtina y posteriormente se pudo escuchar el "Habemus Papam" desde uno de los balcones de la Santa Sede, el 13 de marzo de 2013.

"Como todos saben, el deber de un cónclave es el de dar un obispo a Roma. Parece que mis hermanos cardenales fueron a buscarlo casi al fin del mundo”, dijo Bergoglio haciendo referencia a la Argentina. País de origen al que todavía no pudo volver y que lo espera el próximo año a pedido de los obispos y también del reciente mandatario electo, Javier Milei.

Sin embargo, las últimas declaraciones dejaron entrever que su salud postergaría el ansiado regreso, 11 años después de su elección.

Este 2023 no fue el mejor año en cuanto a salud del Papa Francisco. Al problema de la artrosis de su rodilla que le impide caminar y lo obliga a moverse en sillas de ruedas, se le sumó días atrás una inflamación en los pulmones, a causa de una “leve gripe” que le obligó a cancelar parcialmente su agenda.

francisco.jpg

Tras ser sometido a un TAC (tomografía axial computarizada) en el hospital Gemelli de Roma, se descartó una neumonía, pero se mostró una inflamación pulmonar que le causó algunas dificultades respiratorias.

Debido a estos problemas respiratorios, el viaje que el Santo Padre tenía previsto a Dubai el 1 de diciembre fue cancelado por recomendación de los médicos.

Anteriormente, en junio pasado y tras concluir la Audiencia General de los miércoles, el Papa Francisco fue internado, para luego ser sometido esa misma tarde a una cirugía de la pared abdominal. El procedimiento quirúrgico duró tres horas y concluyó, de acuerdo a la Santa Sede, "sin complicaciones".

En mayo, el Papa Francisco tuvo que suspender las actividades de su agenda por estar con fiebre.

En marzo se informó que se había detectado al Santo Padre "una bronquitis infecciosa que requirió la administración de una terapia antibiótica en forma de infusión". Esta "produjo los efectos esperados con una clara mejoría en su estado de salud".

Previamente, en el mes de febrero un fuerte resfriado le impidió leer en voz alta su discurso ante los presentes en el Vaticano.

Todas estas complicaciones de salud y la edad avanzada hacen que crezcan los rumores sobre el fin de su pontificado, sin embargo Francisco sigue su marcha proclamando por la paz en el mundo, por el fin de las guerras, anunciando nuevos santos y beatos (el próximo 11 de febrero, en Roma, elevará a la beata Mama Antula como la primera santa argentina), reconstruyendo la iglesia a partir del Sínodo de la Sinodalidad que tendrá su segundo capítulo y final en octubre de 2024 y predicando a favor de la ecología y el cuidado de la Casa Común.