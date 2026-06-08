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Indio Solari: nuevo comunicado de la familia tras su velatorio

“Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acerca a despedirlo lo hicieron”. El velatorio duró 18 horas y asistió alrededor de un millón de personas

8 de junio 2026 · 10:09hs
“Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acerca a despedirlo lo hicieron”

“Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acerca a despedirlo lo hicieron”, dice el texto difundo en redes sociales oficiales.

Horas después de que se cerraran las puertas del Polideportivo José María Gatica en Villa Domínico, la familia del Indio Solari publicó un comunicado en el que expresó su agradecimiento a quienes organizaron el velatorio y a los miles de fanáticos que se acercaron a Avellaneda a despedir al cantante y exlíder de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota.

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Según el comunicado del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, la despedida terminó oficialmente alrededor de las 4:30 am de este lunes 8 de junio, tras un pedido de la familia del músico. “Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron. Ahora la lluvia nos manda a todos a casita, a seguir penando por dentro y a recordarlo como era: humano, infinito”, comienza el comunicado oficial difundido a través del Instagram oficial del Indio Solari.

El homenaje realizado por Peñarol.

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Indio Solari: miles de fanáticos participan de una despedida histórica en Avellaneda

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La despedida duró aproximadamente 18 horas y asistieron alrededor de un millón de seguidores que viajaron desde distintas partes de Argentina. El mensaje destacó la tranquilidad y el respeto de los ricoteros frente a este evento.

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"Gracias a todos los que hicieron este esfuerzo: tanto los que se acercaron y los que lloraron donde los sorprendió la pena, como las toneladas de muchachos y muchachas que hicieron posible y formaron parte de la organización descomunal que supuso esta despedida, en tiempo récord", agradecieron.

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"Él nos anticipó que las despedidas son estos dolores dulces. Lo que no nos avisó fue que dolores dulces como estos iban a durar toda nuestra vida", lamentó.

Por último, pusieron el foco sobre los deseos del músico: "Como no podía ser de otro modo, pensó en todo antes de irse. Y por eso dejó encendido el equipo Marshall de su guitarra y el equipo de sonido donde escuchaba las canciones en las que trabajaba".

"Nos sugirió, así, que la música debía seguir sonando, más allá de lo que ocurriese. Hagamos eso. Que su música no pare nunca más", cerraron.

Indio Solari Familia velatorio
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