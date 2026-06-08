Florentino Pérez fue reelegido como presidente del Real Madrid

Florentino Pérez se impuso con el 65% de los votos sobre Enrique Riquelme y presidirá al Merengue hasta 2030.

Florentino Pérez adelantó las elecciones y no le dio tiempo a su rival a realizar campaña.

El dirigente deportivo español Florentino Pérez ganó las elecciones presidenciales del Real Madrid por tercera vez y extenderá su mandato hasta 2030, alcanzando las tres décadas, en dos ciclos distintos, como máximo mandatario de la institución. Se impuso con 21.741 votos, que representan el 65% de los comicios, sobre Enrique Riquelme.

El histórico directivo del Merengue se impuso en las 43 mesas de elección y comenzará un nuevo mandato, para el que prometió las contrataciones del entrenador José Mourinho y los defensores Ibrahima Konate y Denzel Dumfries.

Los socios del Real Madrid optaron por valorar la gran cantidad de éxitos conseguidos durante la presidencia de Florentino Pérez durante la mayor parte de su gestión, aunque las últimas dos temporadas no fueron buenas, y confirmaron su reelección.

La misma se dio en el marco de una votación particular, ya que Florentino había conseguido extender su presidencia por otros cuatro años a principios de 2025, al no presentarse ningún candidato opositor, pero de todas formas eligió anticipar las elecciones correspondientes a 2029 para este domingo.

Esta decisión política se dio luego de dos temporadas negativas de uno de los clubes más grandes del mundo, sin obtener títulos en ninguna de ellas, y la irrupción del empresario Enrique Riquelme, especializado en energía solar que se erigía como el primer opositor a Florentino desde 2004 y se encontró sin tiempo para organizar una campaña presidencial.

La historia de Florentino Pérez en la Casa Blanca

Así, el icónico dirigente que fue campeón de siete de las 15 UEFA Champions League que ostenta el Merengue pudo concretar la reelección y deberá empezar a cumplir sus promesas: abrochó las contrataciones del experimentado entrenador José Mourinho, el defensor central Ibrahima Konate y el carrilero derecho Denzel Dumfries, además de hacer una oferta de 150 millones de euros por el atacante Michael Olise.

Esta fue apenas la cuarta elección a la que tuvo que presentarse Florentino en sus 26 años de mandato. Luego de caer por 700 votos en 1995, el español se impuso en el año 2000 con 16.469 votos y fue reelecto en 2004, al imponerse con el 91% de los comicios.

Tras renunciar al cargo en 2006, Florentino volvió a presentarse como candidato en 2009, sin tener que pasar por un sufragio al ser el único candidato. Desde entonces, nadie se opuso a su candidatura y tuvo cuatro extensiones de mandato.