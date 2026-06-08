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Agroactiva 2026: El Banco Nación recibió solicitudes de crédito por USD 11.850 millones, un 78% más que en 2025

El Banco Nación alcanzó resultados altamente positivos en materia de financiamiento productivo, al registrar un récord en el volumen de solicitudes de crédito del sector agroindustrial.

8 de junio 2026 · 10:18hs
El Banco Nación alcanzó resultados altamente positivos en materia de financiamiento productivo

El Banco Nación alcanzó resultados altamente positivos en materia de financiamiento productivo, al registrar un récord en el volumen de solicitudes de crédito del sector agroindustrial, en el marco de Agroactiva 2026. 
El Banco Nación alcanzó resultados altamente positivos en materia de financiamiento productivo

El Banco Nación alcanzó resultados altamente positivos en materia de financiamiento productivo, al registrar un récord en el volumen de solicitudes de crédito del sector agroindustrial. 

Durante Agroactiva 2026, el Banco Nación alcanzó nuevamente resultados altamente positivos en materia de financiamiento productivo, al registrar un récord en el volumen de solicitudes de crédito del sector agroindustrial.

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En los cuatro días de la muestra, emitió 18.664 certificados para maquinaria agrícola, nuevas y usadas, por un monto USD 11.850 millones. En cantidad de solicitudes significa un incremento del 78% respecto al volumen operado en la Agroactiva 2025, marcando un nuevo hito en el acompañamiento financiero al sector de la maquinaria agrícola.

En materia de comercio exterior, se registraron 361 solicitudes de financiamiento por un total de USD 534 millones, lo que refleja el interés de las empresas en herramientas destinadas a impulsar las exportaciones y el desarrollo de los negocios internacionales.

Agroactiva Banco Nación (1)

Estos indicadores ratifican el compromiso del Banco Nación con el desarrollo del sector agroindustrial, profundizando su rol como socio financiero clave del sistema productivo.

Con una propuesta sólida y competitiva, el Banco Nación presentó líneas de crédito con condiciones únicas para MiPyMEs y grandes empresas, tasas especiales en pesos –desde 12% y financiamiento en dólares del 0%, consolidándose como la opción más atractiva del mercado para el sector agroindustrial.

Agroactiva Banco Nación dólares
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