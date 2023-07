El padre Dri: el confesor que Francisco eligió para ser cardenal

Humildad. "No soy una persona, un sacerdote, un fraile que haya hecho estudios, no tengo doctorado, no tengo nada. Pero la vida me ha enseñado mucho", expresó en una entrevista.

Francisco habló de él varias veces. La primera vez fue el 6 de marzo de 2014, cuando se reunió con los párrocos de Roma. Repitió el ejemplo unos meses después, el 11 de mayo de 2014 en la homilía de la misa de ordenaciones sacerdotales. Volvió a citarlo en el libro-entrevista "El nombre de Dios es misericordia", luego lo volvió a proponer en febrero de 2016 durante la homilía de la misa en San Pedro con los frailes capuchinos y de nuevo en el reciente encuentro con los sacerdotes de Roma en San Juan de Letrán y con los confesores del Jubileo. Al hablar de la confesión y de la acogida de los penitentes en el confesionario, el pensamiento del Papa Bergoglio siempre se dirige a él.

"Recuerdo a un gran confesor, un padre capuchino, que ejercía su ministerio en Buenos Aires. Una vez vino a mi encuentro, quería hablar. Me dijo: 'Te pido ayuda, tengo siempre tanta gente delante del confesionario, gente de todo tipo, humildes y menos humildes, pero también muchos sacerdotes.... Perdono mucho y a veces me viene un escrúpulo, el escrúpulo de haber perdonado demasiado'. Hablamos de la misericordia, y le pregunté qué hacía cuando sentía ese escrúpulo. Me contestó así: 'Voy a nuestra capillita, delante del sagrario y le digo a Jesús: Señor, perdóname porque he perdonado demasiado. Pero fuiste tú quien me dio el mal ejemplo!". Esto no lo olvidaré nunca. Cuando un sacerdote vive así la misericordia consigo mismo, puede darla a los demás", indicó el sitio News Va.

Posteriormente el informe de Andrea Tornielli expresa: "Hace siete años fuimos a buscarlo al santuario dedicado a la Virgen de Pompeya en Buenos Aires. Había muy poca gente, era una tarde bastante calurosa. Sólo un confesionario estaba abierto, un monje con hábito capuchino esperaba dentro, entre paneles blancos de insonorización que recordaban a los de un viejo estudio de radio. Era él. Nos contó por qué el Papa le citaba tan a menudo. 'Yo, todo sea dicho, soy, no diré escrupuloso, pero sí un poco preocupado en las confesiones. Cuando era cardenal aquí en Buenos Aires, yo le tenía mucha confianza, iba a hablar con él y una vez le confié todo esto. Me dijo: "Perdona, perdona, tienes que perdonar". Y yo: sí, perdono, pero luego me queda una cierta inquietud y por eso después voy a Jesús y le digo que fue él quien me enseñó, que me dio el mal ejemplo, porque lo perdonaba todo, nunca rechazó a nadie. Se ve que estas palabras impactaron a Bergoglio, se le quedaron grabadas. Sabe que confieso mucho, durante muchas horas, por la mañana y por la noche. Y más de una vez ha aconsejado a algunos sacerdotes, por algún problema, que vinieran a hablar conmigo, les he escuchado y ahora somos grandes amigos, algunos de ellos vienen a menudo, hablamos, y se llevan muy bien espiritualmente, pastoralmente. Debo agradecer mucho al Papa esta confianza que ha depositado en mí, porque no la merezco. No soy una persona, un sacerdote, un fraile que haya hecho estudios, no tengo doctorado, no tengo nada. Pero la vida me ha enseñado mucho, la vida me ha marcado, y como nací muy pobre, siento que debo tener siempre una palabra de misericordia, de ayuda, de cercanía para quien venga aquí. Que nadie se vaya pensando que no ha sido comprendido o despreciado o rechazado'".

El fraile que pasa cada mañana y cada tarde en el confesionario, continuados: "hasta que se consumen las velas", no dio ningún consejo particular a sus "compañeros" confesores: "Lo que dice el Papa. No puedo decir otra cosa, porque lo siento, porque lo vivo. Misericordia, comprensión, poner toda la vida a la escucha, para comprender, para poder ponerse en la piel del otro, para entender lo que pasa. No debemos ser, empezando por mí mismo, funcionarios que se limitan a hacer algo: 'Sí, le he dado la absolución'. 'Sí, no, y ya está'. Todo lo contrario. Creo que debemos tener una cierta cercanía, una amabilidad especial, porque a veces hay gente que no sabe muy bien lo que es la confesión. 'No te asustes, no te preocupes'. La confesión... lo único que se necesita es el deseo de ser mejor, nada más. No tienes que pensar con quién, o cuántas veces, o eso o lo otro. Todas esas cosas no ayudan. Siento que alejan a la persona. Y yo debo hacer que la gente se acerque a Dios, a Jesús".

Biografía

El Padre Luis Pascual Dri nació en Federación, provincia de Entre Ríos (Argentina), el 17 de abril de 1927, en el seno de una familia en la que todos los hijos, menos uno, se consagraron a Dios en la vida religiosa. Desde muy joven trabajó en el campo, cuidando animales y sembrando maíz y alfalfa. Asistió a la escuela rural local.

Ingresó en el Seminario Capuchino en enero de 1938, cuando sólo tenía 11 años, y allí completó sus estudios primarios y secundarios. En el barrio Nuevo París, en la ciudad de Montevideo, Uruguay, ingresa en el noviciado. Tomó el hábito capuchino el 21 de febrero de 1945. En 1949 hizo la profesión perpetua. El 29 de marzo de 1952 fue ordenado sacerdote en la catedral de Montevideo.

En 1953 fue Director del Seminario Menor San Francisco de Carrasco. En 1955 fue Director del Seminario Seráfico de Villa Gdor, Gálvez, Argentina. En 1959 fue Maestro de Novicios en San Francisco de Carrasco.

En 1961 se especializó en Europa como formador de novicios. En 1962 comenzó su misión como educador en el Colegio y Liceo Secco Illa de Uruguay, hasta 1974. Posteriormente fue párroco en Empalme y Colonia Nicolich. En 1976 fue maestro de novicios en la ciudad de Minas, Uruguay. A comienzos de 1983 fue destinado a la parroquia de San Enrique de Villa Gobernador Gálvez. En 1987, fue nombrado párroco de Santa María de la Ayuda, en El Cerro de Montevideo. A principios del año 2000, fue trasladado como párroco al Santuario Nuestra Señora de Pompeya en Buenos Aires, donde permaneció tres años. Luego fue nombrado párroco en Mar del Plata. En 2007, regresó al Santuario de Nuestra Señora de Pompeya.

Hoy, a sus 96 años, sigue sirviendo al Señor desde el confesionario, donde pasa horas cada día administrando el sacramento de la reconciliación.