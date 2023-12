El Papa Francisco habló de la vejez, su salud y su funeral

De esta forma reveló que no será enterrado en las grutas vaticanas como el resto de pontífices sino en la basílica de Santa María la Mayor, en Roma, donde ya se ha preparado la capilla.

En la entrevista el Papa también adelantó que como ya sucedió con el funeral de su antecesor Benedicto XVI, el suyo también será unas exequias de carácter sencillo y con un nueva ceremonia aún más simple.

Sobre los cuestionamientos realizados al Papa Benedicto XVI cuando renunció y cómo con esa acción abrió una puerta para que también consideraran ese camino otros pontífices, el argentino aclaró que el Papa es hasta siempre, pero “siempre hay una posibilidad”.

"El Papa es hasta siempre, pero está esa posibilidad también, y uno tiene que prepararse".

Y destacó que por el momento no ha pensado en la renuncia y que lo dirá "el Señor, cuando Él quiera".

Papa Francisco.jpg

Estado de salud

El 6 de diciembre, el Papa Francisco hizo su primera aparición pública al aire libre desde que sufrió una bronquitis dos semanas atrás, lo que le obligó a cancelar un viaje previsto a la conferencia climática COP-28 en Dubai.

El Papa se ha estado recuperando constantemente, pero es consciente que este 2023 ha sido muy complicado para su salud, estuvo hospitalizado y pasó por una cirugía. En marzo fue por una bronquitis aguda, luego en junio, otra intervención por hernia intestinal, después diverticulitis y luego otra vez padeció bronquitis.

"Necesito que recen por mi salud. La vejez no viene sola, la vejez no se maquilla, se presenta como es. Y, por otro lado, hay que saber aceptar los dones de la vejez. Se debe aceptar que uno puede hacer mucho bien desde otra perspectiva", expresó.

Abrió su corazón y mencionó con sinceridad cómo va sintiendo la vejez su cuerpo.

"Es verdad que los viajes ahora están repensados todos. Pueden ser más lejos, pero están repensados. El límite que a uno le hacen también da cuenta de que todo acá termina y empieza otra cosa".

De todas formas, el pontífice señaló que mejora su salud y añadió que a veces lo consideran imprudente sus médicos por no descansar.

"Estoy mejorado. Me siento bien, me siento mejorado. A veces me dicen que soy imprudente porque tengo ganas de hacer y de moverme. ¿Entonces son buenas señales? Estoy bastante bien".