Río de Janeiro rompió un record Guinness por el festejo de Año Nuevo más grande del planeta

Con una gran multitud y decenas de fuegos artificiales, Río de Janeiro fue reconocida por el Guinness World Records.

La ciudad de Río de Janeiro fue distinguida por el Guinness World Records como la sede del festejo de Año Nuevo más grande del planeta. El reconocimiento oficial se basó en la magnitud de la infraestructura desplegada y la multitudinaria concurrencia registrada en la emblemática playa de Copacabana durante el último Réveillon.

El certificado fue entregado al alcalde de la ciudad, Eduardo Paes, tras la comprobación técnica de que más de 2,5 millones de personas se concentraron en la franja de arena del escenario principal.

fuegos artificiales rio de janeiro 2

La organización internacional destacó que la escala del evento no tiene paralelo en otras celebraciones globales, considerando tanto el volumen de asistentes como la complejidad logística del montaje frente al Atlántico. Al recibir el galardón, las autoridades cariocas resaltaron la singularidad de Río de Janeiro para organizar eventos masivos en espacios públicos de manera constante.

La distinción llega en las vísperas de una nueva celebración, consolidando a la ciudad brasileña como el epicentro mundial del turismo para las festividades de fin de año y reafirmando el carácter histórico de su tradicional espectáculo de fuegos artificiales.