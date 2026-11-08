Un terremoto de magnitud 5,7 sacudió Japón y dejó al menos 23 heridos

Un terremoto de magnitud 5,7 sacudió el centro de Japón durante la madrugada de este domingo y dejó al menos 23 personas heridas.

Un terremoto de magnitud 5,7 sacudió el centro de Japón durante la madrugada de este domingo y dejó al menos 23 personas heridas, además de provocar daños en comercios y obligar a numerosos habitantes a salir de los edificios, según reportes oficiales.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) registró una magnitud de 5,7, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que fue de 5,5. El movimiento ocurrió a la 1:04 , con epicentro a unos 40 kilómetros de profundidad en la prefectura de Shizuoka, y fue seguido por réplicas de menor intensidad.

El temblor afectó principalmente a las prefecturas de Aichi, Nagano, Gifu y Shizuoka, donde alcanzó el nivel 5 de la escala sísmica japonesa, que cuenta con siete niveles.

Las imágenes difundidas por la televisión local mostraron escaparates destruidos, vidrios esparcidos por las calles y una librería con cientos de libros caídos de sus estanterías. Entre los heridos hubo personas que se cayeron por las escaleras mientras intentaban evacuar.

El sismo también provocó complicaciones en el transporte ferroviario. Algunos servicios locales fueron afectados y los trenes bala Shinkansen circularon a menor velocidad, mientras que los recorridos entre las estaciones de Shizuoka y Gifu-Hashima registraron demoras por controles de seguridad.

Por su parte, la compañía eléctrica de Chubu informó que no detectó anomalías en la central nuclear de Hamaoka, ubicada en la prefectura de Shizuoka, a unos 200 kilómetros al suroeste de Tokio.