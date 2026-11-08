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21 migrantes murieron en el naufragio de una embarcación

Frente a las costas de Senegal, alrededor de una veintena de cuerpos fueron encontrados en la playa de Lompoul que correspondían a migrantes.

8 de noviembre 2026 · 15:52hs
21 migrantes murieron en el naufragio de una embarcación

21 migrantes murieron en el naufragio de una embarcación

Al menos 21 personas murieron en el naufragio de una embarcación que transportaba migrantes frente a las costas de Kébémer, en el noroeste de Senegal, mientras que una persona logró sobrevivir, según informó este domingo el Ministerio del Interior del país africano.

De acuerdo con el comunicado oficial, el balance provisional correspondía al anochecer del sábado 7 de noviembre. Una fuente de las fuerzas de seguridad citada por la Agencia de Prensa de Senegal (APS) indicó que alrededor de una veintena de cuerpos fueron encontrados en la playa de Lompoul, lo que activó un operativo de búsqueda y rescate.

Operativo

Efectivos de la Gendarmería y del cuerpo de bomberos participaron de las tareas para localizar y recuperar a las víctimas. Las autoridades no precisaron cuándo ocurrió el naufragio, cuántas personas viajaban en la embarcación ni si hay más sobrevivientes, por lo que el número de fallecidos podría modificarse.

El Ministerio del Interior señaló que los servicios estatales continúan movilizados para asistir a posibles sobrevivientes y acompañar a los familiares de las víctimas. Además, reiteró la intención del Gobierno de combatir las redes de tráfico de personas y reforzar la cooperación con países vecinos.

La tragedia se produjo en una de las rutas migratorias utilizadas por miles de personas de África Occidental para intentar llegar a Europa, principalmente a las Islas Canarias, a bordo de embarcaciones precarias y sobrecargadas.

En otro operativo, la Gendarmería senegalesa interceptó el sábado frente a Dakar a 142 migrantes, entre ellos mujeres y niños, que intentaban viajar a España en una piragua.

Migrantes Senegal Naufragio Operativo
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