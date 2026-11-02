Cuatro libros para conocer al Papa León XIV antes de su visita a Argentina

El Papa León XIV llegará al país la próxima semana, en el marco de su primera visita a la Argentina como pontífice.

Hay determinados libros sobre el Papa León XIV para conocer su historia, su pensamiento y las experiencias que marcaron su camino. Su llegada despierta interés no solo por tratarse de su primera visita al país como pontífice, sino también por la particular trayectoria de Robert Francis Prevost.

Robert Francis Prevost es un estadounidense que desarrolló buena parte de su vida religiosa y pastoral en América Latina antes de convertirse en el 267° Papa de la Iglesia Católica.

Cuatro títulos que permiten acercarse a distintas dimensiones de León XIV: desde sus propios escritos y su espiritualidad hasta su recorrido como misionero, obispo y líder de la Iglesia.

Libros

1. Libres bajo la gracia, de Robert Francis Prevost Una de las novedades más vinculadas a la llegada del Papa. Publicado en octubre de 2026, reúne por primera vez escritos de Prevost anteriores a su elección como pontífice y permite conocer, en sus propias palabras, las bases espirituales y pastorales que marcaron su trayectoria.

2. León XIV, de Rafael Lazcano González Una biografía cercana que recorre la vida de Robert Prevost desde sus primeros años hasta su llegada al Vaticano. El libro busca acercarse al hombre detrás del pontífice y repasa su vocación, su experiencia como religioso agustino y su trabajo pastoral.

3. León XIV: el Papa de la nueva era, de Juan Vicente Boo Una mirada sobre el nuevo pontificado y los desafíos que enfrenta León XIV en un escenario marcado por la polarización, la transformación tecnológica y los cambios sociales. La obra también incluye una cronología de Robert Prevost y referencias a sus propias intervenciones públicas.

4. León XIV. Retrato del primer papa norteamericano, de Matthew Bunson Una biografía que pone el foco en el recorrido de Prevost hasta convertirse en el primer pontífice nacido en Estados Unidos. El libro repasa su trayectoria como cardenal y los principales desafíos que enfrenta al asumir el liderazgo de la Iglesia.