Colón se prepara para recibir a miles de fieles por la visita del Papa León XIV a Paysandú

Colón y Paysandú coordinan un amplio operativo fronterizo ante la llegada de más de 50 mil fieles a la misa que celebrará el Papa León XIV el 7 de noviembre.

León XIV llega a la Argentina con alta imagen y agenda social que cruzará al gobierno de Milei ahora.

De cara a histórica visita del Papa León XIV a la ciudad de Paysandú, República Oriental del Uruguay, prevista para el sábado 7 de noviembre, la Municipalidad de Colón -vecina de Paysandú- informó cómo se preparan para recibir a miles de fieles.

En primer lugar, se indicó que se reforzarán los controles migratorios en el puente General Artigas y se ampliará la capacidad operativa del paso fronterizo. También se acordó desalentar la circulación del transporte de cargas entre el 5 y el 7 de noviembre.

Asimismo, se confirmó que habrá 12 cabinas habilitadas, con una capacidad estimada de hasta 2.000 personas por hora. Para no obstaculizar el tránsito vecinal, Gendarmería dispuso que las filas se realicen sobre la banquina.

Los micros y agencias de turismo deberán ingresar por Av. de las Américas, luego Bv. Artigas hasta Av. San Martín, donde se concentrará el transporte. Desde allí, la Intendencia de Paysandú dispondrá de un servicio gratuito de micros lanzadera hasta el predio.

El Papa León XIV presidirá la Santa Misa el sábado 7 a las 10:00 hs. en el parque París Londres, en el marco de su viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú. Las puertas del parque se abrirán a las 05:30 y se cerrarán puntualmente a las 08:15 por seguridad. Se espera la llegada de más de 50 mil visitantes. Para ingresar será obligatorio contar con una entrada gratuita y personalizada que se tramita en http://www.papaleonuruguay.uy

En la ocasión, las autoridades recomendaron a los peregrinos anticipar el cruce , se sugiere iniciar a partir de la medianoche, llevar la documentación personal y vehicular al día y consultar las indicaciones oficiales.

La Municipalidad de Colón, en tanto, acompañará la jornada con la propuesta “Fe Conectada”, la transmisión en vivo de la misa el sábado 7 desde las 9:00 hs. en el Centro para el Desarrollo de Colón (San Martín 1334), con entrada libre y gratuita, para quienes no puedan cruzar a Uruguay.

Trabajo conjunto

Los trabajos de coordinación fueron realizados por el intendente de Colón, José Luis Walser, junto a el Comandante David Hapke, Jefe del Escuadrón Concepción del Uruguay de Gendarmería Nacional Argentina, y del Prefecto del Puerto de Paysandú, Capitán de Corbeta Matías Pan.

De los encuentros por los preparativos también participaron el Jefe Departamental de Policía de Colón, el Jefe de Prefectura Naval Argentina con asiento en Colón, el Secretario de Gobierno Municipal, el equipo de Inspección Municipal, representantes de Migraciones y Aduana de ambos países, Prefectura Uruguaya, la Cónsul de Uruguay en Colón, representantes de Cancillería argentina y uruguaya, y autoridades de CARU.