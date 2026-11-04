Visita del Papa a Paysandú: en Colón las reservas aún no llegan a lo esperado

A tres días de la misa que el papa León XIV celebrará en Paysandú, algunos alojamientos proyectan un 60% de ocupación, y otros apenas un 10%.

En un hecho histórico para la región, este sábado el Papa León XIV celebrará una misa multitudinaria en el Parque París Londres de Paysandú, en la República Oriental del Uruguay. La convocatoria trasciende las fronteras y se espera la llegada de peregrinos de distintos puntos de Argentina y Brasil. Para la ciudad entrerriana de Colón, ubicada a sólo 10 kilómetros, el acontecimiento representa una oportunidad singular: recibir a quienes elijan alojarse del lado argentino, utilizar sus servicios o aprovechar el viaje para disfrutar de una estadía turística, ya que el lunes será feriado nacional.

Sin embargo, el movimiento que se registra hasta ahora está lejos de mostrar una demanda homogénea. Mario Delasoie, presidente de la Asociación Hotelera, Gastronómica y Afines (AGHA) de Colón , describió a UNO un panorama en el que conviven establecimientos con niveles de ocupación muy diferentes. Algunos tienen apenas entre un 10% y un 20% de reservas, otros alcanzan entre el 50% y el 60%, mientras que la mayoría se ubica entre el 30% y el 35%.

“Está tranquilo todavía”, sintetizó el dirigente, quien reconoció que existe una gran expectativa, pero también incertidumbre respecto de lo que finalmente sucederá. Una de las particularidades del comportamiento turístico actual es que muchas personas resuelven sus escapadas sobre la fecha, condicionadas por el pronóstico del tiempo y las posibilidades de organizar el viaje. Esa tendencia alimenta la esperanza de que las reservas crezcan en las próximas horas, aunque no permite anticipar una ocupación extraordinaria.

Federico Escher, secretario de Turismo y Cultura, dialogó con distintos medios y también aportó cifras que reflejan la cautela. En su caso indicó que las reservas generales para el fin de semana se encuentran entre el 30% y el 40%, con mejores registros en los establecimientos hoteleros. La comparación con el último fin de semana largo de octubre, cuando Colón alcanzó alrededor del 70% de ocupación, permite dimensionar que todavía no se produjo un movimiento de magnitud similar.

El puente, una de las claves

La incógnita no pasa solamente por cuántas personas llegarán a Colón, sino también por cuántas utilizarán la ciudad como punto de partida para cruzar a Paysandú. La misa comenzará a las 10, pero el ingreso al Parque París Londres estará habilitado desde las 5.30 y se permitirá hasta las 8.15. Esto obliga a los peregrinos a organizar el traslado durante la madrugada, en un contexto en el que se prevé una importante circulación por el puente internacional General Artigas.

De acuerdo con la información intercambiada entre las áreas de Turismo de ambas ciudades, hasta ayer Paysandú contabilizaba 25.500 personas acreditadas para la celebración, de las cuales unas 3.500 eran argentinas. Aunque el número puede modificarse, constituye una referencia para dimensionar el movimiento que podría generarse en la frontera.

Escher estimó que el paso Colón-Paysandú será uno de los más utilizados por los argentinos debido a su ubicación, aunque recordó que Entre Ríos cuenta con otros cruces hacia Uruguay, como los de Concordia-Salto y Gualeguaychú-Fray Bentos. En ese sentido, consideró que distribuir el tránsito entre los tres puentes también puede contribuir a evitar una concentración excesiva de vehículos. “La recomendación nuestra es hacerlo entre las 0 y las 6 de la mañana”, explicó el funcionario, quien además sugirió que quienes tengan previsto asistir se alojen en Colón el viernes, descansen y luego emprendan el cruce. La posibilidad de que muchos peregrinos viajen directamente durante la madrugada, sin pernoctar en la ciudad, es precisamente uno de los factores que dificulta proyectar el impacto económico de la convocatoria.

Para ordenar la circulación, el municipio trabaja junto con la Dirección de Turismo de Paysandú y Gendarmería Nacional. Según detalló Escher, el operativo comenzará mañana sobre la ruta nacional 14 y la ruta 135, con derivación del transporte de cargas para despejar el corredor de acceso al puente. También se prevé organizar las eventuales filas de vehículos sobre la banquina, de manera de no interrumpir la circulación de los vecinos.

Delasoie, en tanto, señaló que hubo gestiones entre los sectores públicos y privados de ambas ciudades para procurar agilizar los trámites fronterizos y facilitar el paso de los visitantes. La preocupación es que las demoras puedan desalentar a quienes evalúan viajar o compliquen el cumplimiento de los horarios de ingreso al predio.

Acontecimiento histórico

El impacto de la visita papal no se limita a las reservas de estas jornadas. Para los referentes turísticos, la llegada de León XIV a una ciudad vecina representa también una oportunidad de visibilidad para toda la región, en un contexto en el que el sector viene de atravesar meses difíciles.

A diferencia de lo que ocurre en otros lugares donde estará presente el Papa, como Luján, donde los precios de hospedajes se incrementaron notoriamente en esta fecha, Delasoie señaló que los valores de los alojamientos en Colón se mantienen dentro de los parámetros habituales de un fin de semana largo y descartó que se hayan producido aumentos extraordinarios como los que trascendieron en relación con otros destinos vinculados con la visita del Papa.

También consideró que el acontecimiento puede despertar el interés de personas que conozcan Paysandú a través de la celebración y luego quieran regresar para recorrer la zona. “Para Paysandú y para la región es un acontecimiento histórico”, expresó, al destacar la repercusión que puede tener la presencia del Pontífice no solamente durante estos días, sino también en términos de promoción turística posterior.

Transmisión de la misa

En Colón, además, se prepara una alternativa para quienes quieran vivir la celebración sin cruzar la frontera. El sábado se habilitará el Centro para el Desarrollo de Colón, donde habrá una pantalla gigante para transmitir la misa en directo. La propuesta estará destinada tanto a residentes como a turistas que se encuentren en la ciudad.

Así, a medida que se acerca el sábado, Colón transita una cuenta regresiva atravesada por la dimensión histórica de la visita papal. Si bien los números actuales no anticipan una ocupación plena ni un aluvión de visitantes, la modalidad de viajes espontáneos mantiene abierta la posibilidad de que el panorama cambie en las próximas horas. La expectativa del sector está puesta ahora en lo que ocurra cuando los peregrinos comiencen a movilizarse hacia Paysandú y la cercanía geográfica se convierta, finalmente, en movimiento concreto para la ciudad entrerriana.