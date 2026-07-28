Uno Entre Rios | El Mundo | Japón

Japón: un terremoto provocó una explosión en un centro comercial

Se teme que haya múltiples muertos tras la explosión que afectó a un centro comercial en Kashima, Japón.

28 de julio 2026 · 14:12hs
Japón: un terremoto provocó una explosión en un centro comercial

Japón: un terremoto provocó una explosión en un centro comercial

Entre 20 y 30 empleados continuaban desaparecidos tras la explosión ocurrida este martes en el centro comercial Aeon Mall Kumamoto, en la prefectura de Kumamoto en Japón, horas después de que un potente terremoto sacudiera la región.

Operativo

Se teme que haya múltiples muertos tras la explosión que afectó a ese gran centro comercial de la ciudad de Kashima, en la prefectura suroccidental japonesa de Kumamoto, dejando a varias personas heridas o atrapadas, según informaban las cadenas NHK y TBS. La explosión sucedió tras un terremoto de magnitud 7,1 registrado en la misma región a las 16:27 hora local este martes.

España bajo fuego: se quemaron 173.000 hectáreas

España bajo fuego: ya ardieron 173.000 hectáreas

El mandatario argentino estará presente en la juramentación y toma de mando supremo de la flamante presidenta de Perú, Keiko Fujimori.

Javier Milei llegó a Perú para participar de la asunción de Keiko Fujimori

LEER MÁS: Terremoto de 7,4 escala Richter sacudió a México y Guatemala

En declaraciones recogidas por TBS, una fuente de la Policía local indicó que las autoridades esperan "muchas víctimas mortales" y añadió que llevará tiempo confirmar la cifra exacta de fallecidos. Las operaciones de respuesta a emergencias continuaban en el lugar mientras los equipos de rescate registraban las instalaciones dañadas.

Japón Terremoto explosión centro comercial Operativo
Noticias relacionadas
Lula ironizó sobre Milei en medio de la crisis diplomática.

Lula ironizó sobre Milei en medio de la crisis diplomática: "¿Quién es ese tipo?"

El ministro de Relaciones Institucionales, José Guimarães, cuestionaron a Javier Milei y sus “manifestaciones incompatibles con la civilidad”

Lula Da Silva: el entorno del presidente de Brasil le respondió a Javier Milei

La Unión Europea acusó a TikTok de exponer cuentas de menores y evalúa una multa millonaria

TikTok enfrenta una posible multa millonaria

Temporal en Chile: 250 mm en menos de una semana

Temporal en Chile: 250 mm en menos de una semana

Ver comentarios

Lo último

El sueldo inicial de un bancario en agosto supera los $2,4 millones

El sueldo inicial de un bancario en agosto supera los $2,4 millones

Anmat habilita venta libre de nuevos medicamentos: cuáles son

Anmat habilita venta libre de nuevos medicamentos: cuáles son

La Primera Nacional estrenara nuevas reglas: qué cambia desde este fin de semana

La Primera Nacional estrenara nuevas reglas: qué cambia desde este fin de semana

Ultimo Momento
El sueldo inicial de un bancario en agosto supera los $2,4 millones

El sueldo inicial de un bancario en agosto supera los $2,4 millones

Anmat habilita venta libre de nuevos medicamentos: cuáles son

Anmat habilita venta libre de nuevos medicamentos: cuáles son

La Primera Nacional estrenara nuevas reglas: qué cambia desde este fin de semana

La Primera Nacional estrenara nuevas reglas: qué cambia desde este fin de semana

Entre Ríos sumó 10 medallas en el Campeonato Nacional U23 de Atletismo

Entre Ríos sumó 10 medallas en el Campeonato Nacional U23 de Atletismo

Japón: un terremoto provocó una explosión en un centro comercial

Japón: un terremoto provocó una explosión en un centro comercial

Policiales
Campichuelo: hallaron un cuerpo en avanzado estado de descomposición

Campichuelo: hallaron un cuerpo en avanzado estado de descomposición

Homicidio de barrio Humito: dictan prisión preventiva para otro sospechoso

Homicidio de barrio Humito: dictan prisión preventiva para otro sospechoso

Paraná: robaron elementos de la escuela Nº 181 Osvaldo Magnasco

Paraná: robaron elementos de la escuela Nº 181 Osvaldo Magnasco

Allanaron en Chaco la casa de un sospechoso de estafar a jubilados entrerrianos

Allanaron en Chaco la casa de un sospechoso de estafar a jubilados entrerrianos

Recuperaron el caballo que había desaparecido tras ser incautado por maltrato animal

Recuperaron el caballo que había desaparecido tras ser incautado por maltrato animal

Ovación
Entre Ríos sumó 10 medallas en el Campeonato Nacional U23 de Atletismo

Entre Ríos sumó 10 medallas en el Campeonato Nacional U23 de Atletismo

La Primera Nacional estrenara nuevas reglas: qué cambia desde este fin de semana

La Primera Nacional estrenara nuevas reglas: qué cambia desde este fin de semana

Tigre busca sellar la clasificación ante Nacional

Tigre busca sellar la clasificación ante Nacional

Racing busca su segundo triunfo en su visita a Rosario Central

Racing busca su segundo triunfo en su visita a Rosario Central

Zinedine Zidane fue oficializado nuevo entrenador de la Selección de Francia

Zinedine Zidane fue oficializado nuevo entrenador de la Selección de Francia

La provincia
Alertan por una plaga emergente que afecta a las naranjas en Entre Ríos

Alertan por una plaga emergente que afecta a las naranjas en Entre Ríos

Rosario Romero despidió al concejal Darío Báez tras conocerse su fallecimiento

Rosario Romero despidió al concejal Darío Báez tras conocerse su fallecimiento

La sangre no es agua: una muestra textil que explora la memoria y el linaje femenino

"La sangre no es agua": una muestra textil que explora la memoria y el linaje femenino

Paraná: encontraron muerto al concejal Darío Báez

Paraná: encontraron muerto al concejal Darío Báez

La Casa de la Cultura recibe una nueva fecha de Fogón Entrerriano con entrada gratuita

La Casa de la Cultura recibe una nueva fecha de Fogón Entrerriano con entrada gratuita

Dejanos tu comentario