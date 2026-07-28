Japón: un terremoto provocó una explosión en un centro comercial Se teme que haya múltiples muertos tras la explosión que afectó a un centro comercial en Kashima, Japón. 28 de julio 2026 · 14:12hs

Japón: un terremoto provocó una explosión en un centro comercial

Entre 20 y 30 empleados continuaban desaparecidos tras la explosión ocurrida este martes en el centro comercial Aeon Mall Kumamoto, en la prefectura de Kumamoto en Japón, horas después de que un potente terremoto sacudiera la región.

Operativo Se teme que haya múltiples muertos tras la explosión que afectó a ese gran centro comercial de la ciudad de Kashima, en la prefectura suroccidental japonesa de Kumamoto, dejando a varias personas heridas o atrapadas, según informaban las cadenas NHK y TBS. La explosión sucedió tras un terremoto de magnitud 7,1 registrado en la misma región a las 16:27 hora local este martes.

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LEER MÁS: Terremoto de 7,4 escala Richter sacudió a México y Guatemala En declaraciones recogidas por TBS, una fuente de la Policía local indicó que las autoridades esperan "muchas víctimas mortales" y añadió que llevará tiempo confirmar la cifra exacta de fallecidos. Las operaciones de respuesta a emergencias continuaban en el lugar mientras los equipos de rescate registraban las instalaciones dañadas.