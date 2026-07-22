Temporal en Chile: 250 mm en menos de una semana

Chile decretó el Estado de Excepción por catástrofe: “ha llovido en cuatro días más que en cuatro años”.

La región desértica de Atacama en el norte de Chile , es una de las más golpeadas por un temporal que afecta a casi todo el país sudamericano, con lluvias que equivalen al total caído en cuatro años en la zona norteña, reportó la prensa local.

El gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas, señaló al diario local El Mercurio que el fenómeno climático que enfrentan desde el jueves pasado “es totalmente inusual".

Pronóstico

"No recuerdo un momento de precipitaciones tan intensas”, declaró a ese medio chileno, según un resumen de Xinhua

Según el último reporte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), se reporta una persona fallecida, 403 damnificados, 365 personas albergadas y 96 viviendas con daños mayores. El meteorólogo Jaime Leyton, consultado por el medio regional Emol, señaló que “ha llovido en cuatro días más que en cuatro años” en el norte de Chile.

Declaró que las lluvias y vientos registrados este invierno se categorizaron como “un evento extremo, completamente anómalo respecto de la estadística disponible”, con 250 milímetros de agua caídos en menos de una semana. El Gobierno declaró el lunes “Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe” por calamidad pública en la región de Coquimbo (norte) y parte de la región de Atacama, debido a los desbordes de ríos, aluviones y daños cuantificados.

El meteorólogo consultado por el medio norteño estimó que las lluvias caídas en los últimos días ya superaron los niveles de hace una década atrás, aunque aseguró que en ese entonces el temporal ocasionó más pérdidas humanas y materiales.