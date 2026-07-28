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España bajo fuego: ya ardieron 173.000 hectáreas

Mientras continúan los focos activos en varias provincias de España, una nueva ola de calor amenaza con complicar las tareas de extinción.

28 de julio 2026 · 12:38hs
España bajo fuego: se quemaron 173.000 hectáreas

España bajo fuego: se quemaron 173.000 hectáreas

El presidente de España, Pedro Sánchez, aseguró que el país comienza a superar la etapa más crítica de los incendios forestales, aunque advirtió que todavía quedan jornadas de alta complejidad por delante.

Mientras continúan los focos activos en varias provincias, una nueva ola de calor amenaza con complicar las tareas de extinción y aumentar el riesgo de nuevos incendios.

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 “Obviamente que estoy arrepentido, dijo Roberto Ayala.

Roberto Ayala rompió el silencio tras su trompada a Dani Olmo

Clima

Durante la conferencia de prensa posterior al último Consejo de Ministros antes del receso estival, Pedro Sánchez sostuvo que el panorama empieza a mostrar señales de mejora gracias al trabajo desplegado por los equipos de emergencia.

El presidente aseguró que "El negacionismo climático es el peor de los combustibles ante la emergencia climática" y agregó que "negar la realidad y las alarmas de la ciencia no nos prepara, al contrario, nos hace mucho más vulnerables y a nuestra población mucho más insegura".

En esa línea, defendió que su administración convirtió la lucha contra la emergencia climática en una prioridad, al tiempo que cuestionó los recortes destinados a políticas ambientales. "Es evidente que la emergencia climática mata", sostuvo, antes de criticar "que haya recortes en políticas de mitigación y adaptación", en una referencia a las regiones administradas por gobiernos de derecha.

LEER MÁS: Temporal en Chile: 250 mm en menos de una semana

España, uno de los países más descentralizados de Europa, delega la gestión de emergencias como los incendios forestales en los gobiernos regionales, que pueden solicitar apoyo al Ejecutivo nacional cuando la magnitud de los siniestros lo requiere, como ocurrió con los grandes focos registrados en Madrid, Ávila y Toledo.

España Incendio fuego Clima
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