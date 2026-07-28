España bajo fuego: ya ardieron 173.000 hectáreas

Mientras continúan los focos activos en varias provincias de España, una nueva ola de calor amenaza con complicar las tareas de extinción.

El presidente de España , Pedro Sánchez, aseguró que el país comienza a superar la etapa más crítica de los incendios forestales, aunque advirtió que todavía quedan jornadas de alta complejidad por delante.

Mientras continúan los focos activos en varias provincias, una nueva ola de calor amenaza con complicar las tareas de extinción y aumentar el riesgo de nuevos incendios.

El entrenador de España repudió a los jugadores de Argentina por las peleas en la final

No bajemos la guardia.



Los próximos días serán especialmente complejos: el aumento de las temperaturas dificultará las labores de extinción y elevará el riesgo de incendios.



El Gobierno de España seguirá movilizando todos los medios necesarios, todo el tiempo que haga falta,… pic.twitter.com/7djP7l5vsW — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 28, 2026

Clima

Durante la conferencia de prensa posterior al último Consejo de Ministros antes del receso estival, Pedro Sánchez sostuvo que el panorama empieza a mostrar señales de mejora gracias al trabajo desplegado por los equipos de emergencia.

El presidente aseguró que "El negacionismo climático es el peor de los combustibles ante la emergencia climática" y agregó que "negar la realidad y las alarmas de la ciencia no nos prepara, al contrario, nos hace mucho más vulnerables y a nuestra población mucho más insegura".

| Más de 350.000 personas han sido evacuadas por devastadores incendios forestales en Francia y España. Uno de los mayores fuegos en territorio francés tras la Segunda Guerra Mundial se aproxima a 15 kilómetros de Burdeos en medio de alertas por una nueva ola de calor.… — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) July 28, 2026

En esa línea, defendió que su administración convirtió la lucha contra la emergencia climática en una prioridad, al tiempo que cuestionó los recortes destinados a políticas ambientales. "Es evidente que la emergencia climática mata", sostuvo, antes de criticar "que haya recortes en políticas de mitigación y adaptación", en una referencia a las regiones administradas por gobiernos de derecha.

España, uno de los países más descentralizados de Europa, delega la gestión de emergencias como los incendios forestales en los gobiernos regionales, que pueden solicitar apoyo al Ejecutivo nacional cuando la magnitud de los siniestros lo requiere, como ocurrió con los grandes focos registrados en Madrid, Ávila y Toledo.