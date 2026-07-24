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TikTok enfrenta una posible multa millonaria

La Comisión Europea acusó este viernes a TikTok de incumplir la Ley de Servicios Digitales (DSA) al considerar que la plataforma no protege adecuadamente la privacidad de las cuentas de menores de edad

24 de julio 2026 · 14:39hs
La Unión Europea acusó a TikTok de exponer cuentas de menores y evalúa una multa millonaria

La Unión Europea acusó a TikTok de exponer cuentas de menores y evalúa una multa millonaria

La Comisión Europea acusó este viernes a TikTok de incumplir la Ley de Servicios Digitales (DSA) al considerar que la plataforma no protege adecuadamente la privacidad de las cuentas de menores de edad. De confirmarse la infracción, la red social podría recibir una multa de hasta el 6% de su facturación anual global.

La Unión Europea acusó a TikTok de exponer cuentas de menores y evalúa una multa millonaria

La investigación, iniciada en febrero de 2024, concluyó de forma preliminar que los niños y adolescentes pueden configurar sus cuentas como públicas, lo que permite que cualquier persona vea sus publicaciones. Además, en el caso de usuarios de 16 y 17 años, sus contenidos pueden aparecer recomendados en el feed “For You”.

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La Comisión también advirtió que incluso las cuentas privadas pueden ser encontradas mediante las listas de seguidores de otros usuarios y que las fotos de perfil permanecen visibles para personas que no utilizan la plataforma.

Ante esta situación, Bruselas pidió a TikTok que modifique la configuración predeterminada de las cuentas de menores para que sus publicaciones solo puedan ser vistas por personas autorizadas y dejen de ser recomendadas públicamente.

Desde el organismo europeo señalaron además que la protección de niños y adolescentes debe estar incorporada desde el diseño de las plataformas digitales y no depender de que los usuarios activen manualmente determinadas funciones de privacidad. Por ese motivo, consideran que las configuraciones más seguras deben aplicarse de forma automática.

Por su parte, TikTok aseguró que analizará las conclusiones del regulador y defendió sus políticas de seguridad. La empresa afirmó que las cuentas de menores de 18 años son privadas por defecto, cuentan con más de 50 herramientas de privacidad y que los adolescentes más jóvenes no pueden utilizar mensajes directos ni hacer que sus contenidos aparezcan en el feed “For You”. Antes de que se adopte una decisión definitiva, la compañía tendrá la posibilidad de revisar el expediente y presentar una respuesta formal ante las autoridades europeas.

Esta es la cuarta investigación preliminar que la Comisión Europea inicia contra TikTok en el marco de la Ley de Servicios Digitales. En expedientes anteriores, la compañía evitó sanciones tras aceptar modificaciones en el funcionamiento de la plataforma, aunque todavía mantiene otras investigaciones abiertas.

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TikTok Multa millonaria
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