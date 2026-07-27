Lula ironizó sobre Milei en medio de la crisis diplomática: "¿Quién es ese tipo?" El presidente de Brasil, Lula da Silva, respondió con ironía este lunes a las críticas que recibió por parte del mandatario argentino, Javier Milei. 27 de julio 2026 · 21:48hs

Lula ironizó sobre Milei en medio de la crisis diplomática.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió con ironía este lunes a las críticas que recibió por parte de Javier Milei y minimizó los ataques del mandatario argentino al ser consultado por periodistas.

LEER MÁS: Brasil reclamó explicaciones al gobierno argentino tras los insultos de Milei a Lula Qué dijo Lula sobre Milei “¿Quién es ese tipo?”, contestó entre sonrisas en torno al conflicto entre ambos países cuando le preguntaron por el líder del partido La Libertad Avanza, durante una actividad oficial.

Brasil reclamó explicaciones al gobierno argentino tras los insultos de Milei a Lula Lula Da Silva: el entorno del presidente de Brasil le respondió a Javier Milei

De todas maneras, el mandatario de Brasil evitó profundizar en la controversia y se limitó a esa breve respuesta para recibir al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, quien asumió en junio de 2025 tras la destitución de Yoon Suk-yeol.