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Lula ironizó sobre Milei en medio de la crisis diplomática: "¿Quién es ese tipo?"

El presidente de Brasil, Lula da Silva, respondió con ironía este lunes a las críticas que recibió por parte del mandatario argentino, Javier Milei.

27 de julio 2026 · 21:48hs
Lula ironizó sobre Milei en medio de la crisis diplomática.

Lula ironizó sobre Milei en medio de la crisis diplomática.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió con ironía este lunes a las críticas que recibió por parte de Javier Milei y minimizó los ataques del mandatario argentino al ser consultado por periodistas.

LEER MÁS: Brasil reclamó explicaciones al gobierno argentino tras los insultos de Milei a Lula

Qué dijo Lula sobre Milei

“¿Quién es ese tipo?”, contestó entre sonrisas en torno al conflicto entre ambos países cuando le preguntaron por el líder del partido La Libertad Avanza, durante una actividad oficial.

Los dichos de Milei contra Lula desataron un conflicto diplomático. Foto de archivo.

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El ministro de Relaciones Institucionales, José Guimarães, cuestionaron a Javier Milei y sus “manifestaciones incompatibles con la civilidad”

Lula Da Silva: el entorno del presidente de Brasil le respondió a Javier Milei

De todas maneras, el mandatario de Brasil evitó profundizar en la controversia y se limitó a esa breve respuesta para recibir al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, quien asumió en junio de 2025 tras la destitución de Yoon Suk-yeol.

Lula Milei Crisis Brasil
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