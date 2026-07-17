Terremoto de 7,4 escala Richter sacudió a México y Guatemala

México y Guatemala fueron sacudidas por un terremoto. Muchas personas tuvieron que ser evacuadas. Hay alerta de tsunami

Un fuerte sismo de magnitud 7.4 se registró este viernes en México y se sintió en Guatemala . El movimiento tuvo su epicentro en el océano Pacífico , a unos 97 kilómetros de Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas , según los reportes preliminares.

#AHORA ¿Estaremos ante el fin de la era del mudo? Terremoto de magnitud 7,4 sacude el sur de México y activa alerta de tsunami. También se sintió en El Salvador y Guatemala Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 se registró este viernes frente a las costas del estado de Chiapas,… pic.twitter.com/qcFf4ZnLON

El terremoto ocurrió a las 8:48 de la mañana hora local en México (11:48 en Argentina), según informó el Servicio Sismológico Nacional de México.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo se produjo en una zona cercana a la costa del estado mexicano de Chiapas. Por su ubicación, el movimiento fue percibido también en países vecinos como Guatemala y El Salvador.

La escasa profundidad del terremoto hizo que las sacudidas pudieran sentirse con mayor intensidad en las zonas cercanas al epicentro.

Guatemala earthquake and tsunami threat LATEST



A magnitude 7.4 earthquake struck the coast of Chiapas state in southern Mexico, near the border with Guatemala.



A tsunami warning was issued in the area. Eyewitnesses told Reuters news agency that in Guatemala 'buildings shook.'… pic.twitter.com/6JVBs1CfTJ — Abhijit Pathak (@aajtakabhijit) July 17, 2026

Chiapas mantiene el monitoreo tras el terremoto

Tras el movimiento, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó a través de su cuenta de X que se encuentra activa y en constante monitoreo de la situación en las distintas regiones del estado.

El terremoto generó una alerta de tsunami por parte del sistema estadounidense de vigilancia correspondiente, que evaluó la posibilidad de olas peligrosas en zonas costeras cercanas al epicentro. En tanto, el Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador descartó una alerta de tsunami para su territorio.

Hasta el momento, las autoridades de México, Guatemala y El Salvador no informaron sobre víctimas ni daños materiales de consideración. Los organismos sismológicos continúan con el seguimiento del fenómeno ante la posibilidad de nuevas réplicas.