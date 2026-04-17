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Irán abrió el paso para buques comerciales por el estrecho de Ormuz

Irán anunció que el paso de buques comerciales por el estrecho de Ormuz queda “completamente abierto”, tras el alto el fuego de 10 días entre Israel y Líbano.

17 de abril 2026 · 18:24hs
Irán abrió el paso para buques comerciales por el estrecho de Ormuz.

Irán abrió el paso para buques comerciales por el estrecho de Ormuz.

En el medio de la Guerra en Medio Oriente, Irán anunció que el paso de buques comerciales por el estrecho de Ormuz queda “completamente abierto”, tras la tregua en Líbano, informó el ministro de Relaciones Exteriores Seyed Abbas Araghchi.

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La medida adotada por Irán

El jefe de la diplomacia iraní publicó la declaración en la red social X horas después de que entrara en vigor un alto el fuego de 10 días entre Israel y Líbano, que siguió a un mes de enfrentamientos letales entre Israel y Hezbolá y que, según la agencia Xinhua, dejó más de 2.000 muertos.

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Araghchi afirmó que los buques pueden transitar por el estrecho usando la ruta coordinada y anunciada por la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de Irán. En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el anuncio y aseguró que Teherán “accedió a no cerrar más esa vía”.

Irán había aumentado los controles sobre Ormuz después de negar el paso seguro a buques vinculados a Israel y Estados Unidos, tras los ataques conjuntos contra territorio iraní el 28 de febrero. En respuesta, Teherán llegó a atacar barcos y puertos de la región, lo que de facto bloqueó la vía marítima.

Otros detalles a tener en cuenta

Trump publicó en su red social Truth que “Irán ha accedido a no volver a cerrar el estrecho de Ormuz”, y expresó su agradecimiento al país. La declaración se produjo nueve días después del alto el fuego de dos semanas alcanzado con Irán.

Irán había comunicado previamente que permitiría el tránsito seguro de todos los buques comerciales por Ormuz, al menos mientras durara el alto el fuego de 10 días. No obstante, las autoridades iraníes no confirmaron un compromiso permanente de no amenazar el transporte marítimo en el Golfo Pérsico en el futuro.

El estrecho de Ormuz es una vía estratégica: normalmente por allí sale alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo crudo desde los puertos del Golfo Pérsico. Las recientes hostilidades entre Estados Unidos, Israel e Irán generaron cortes y ataques que interrumpieron ese flujo hasta el acuerdo temporal.

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