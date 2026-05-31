Colombia elige al sucesor de Gustavo Petro

Los tres principales candidatos a presidente en las elecciones de Colombia que podrían ser históricas

Los tres principales candidatos a presidente en las elecciones de Colombia que podrían ser históricas

Los tres principales candidatos a presidente en las elecciones de Colombia que podrían ser históricas

Los tres principales candidatos a presidente en las elecciones de Colombia que podrían ser históricas

Importante operativo de seguridad en Colombia por los comicios. Los tres principales candidatos a presidente en las elecciones de Colombia que podrían ser históricas

mportante operativo de seguridad en Colombia por los comicios. Los tres principales candidatos a presidente en las elecciones de Colombia que podrían ser históricas

Colombia vive una jornada electoral trascendente ya que elige presidente. Más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para votar este domingo en unos comicios presidenciales que definirán si el país profundiza el rumbo iniciado por el presidente Gustavo Petro o gira hacia propuestas de centroderecha y derecha que prometen cambios profundos en materia económica y de seguridad.

Todo indica que ningún candidato alcanzará la mayoría necesaria para consagrarse en primera vuelta , por lo que el próximo presidente podría definirse en un balotaje previsto para junio.

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Colombia elecciones presidenciales

Candidatos

Por un lado aparece Iván Cepeda, candidato del oficialismo y representante del Pacto Histórico, quien propone profundizar las reformas impulsadas por el actual gobierno, sostener las políticas de asistencia social, ampliar el acceso a la educación superior y avanzar en negociaciones con grupos armados para alcanzar una paz duradera. Por el otro, emergen propuestas que cuestionan el rumbo actual y plantean un endurecimiento de las políticas de seguridad, una mayor apertura a la inversión privada y una revisión de algunas de las medidas impulsadas por la actual administración.

Colombia elecciones presidenciales Iván Cepeda

Iván Cepeda, el favorito de las encuestas

El senador y dirigente de izquierda llega a la elección como el candidato mejor posicionado según la mayoría de los sondeos. Cepeda construyó su campaña alrededor de la continuidad de las políticas sociales impulsadas durante los últimos años y de la promesa de reducir la desigualdad que todavía afecta a millones de colombianos.

Entre sus propuestas aparecen el fortalecimiento de los programas sociales, la ampliación de la cobertura sanitaria, la educación universitaria gratuita y la continuidad de los procesos de diálogo con grupos armados ilegales.

Sin embargo, sus críticos consideran que representa la continuidad de un modelo que no logró resolver los problemas de inseguridad que afectan a distintas regiones del país, publica NA..

Colombia elecciones presidenciales Abelardo de la Espriella

De La Espriella apuesta a la mano dura

El principal rival del oficialismo es Abelardo De La Espriella, abogado, empresario y figura emergente de la derecha colombiana. Con un discurso centrado en la seguridad, el combate al narcotráfico y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, el candidato promete recuperar el control territorial en las zonas dominadas por organizaciones criminales. Además, sostiene que el crecimiento económico debe ser el motor para financiar políticas sociales y reducir la pobreza.

Su campaña logró captar parte del descontento de sectores que consideran insuficientes los resultados obtenidos por el gobierno de Petro en materia económica y de seguridad.

Colombia elecciones presidenciales Paloma Valencia

Paloma Valencia busca convertirse en la primera presidenta

En tercer lugar aparece Paloma Valencia, una de las principales figuras del Centro Democrático y heredera política del expresidente Álvaro Uribe. La senadora propone una combinación de políticas de libre mercado, reducción de impuestos para las empresas y una ofensiva más agresiva contra los grupos armados ilegales.

Valencia también busca hacer historia al convertirse en la primera mujer elegida presidenta de Colombia. Su discurso apunta especialmente a sectores de clase media y empresarios que reclaman previsibilidad económica y mayor seguridad jurídica.

La violencia vuelve a ser el gran desafío

Más allá de las diferencias ideológicas, existe un consenso entre especialistas y dirigentes políticos: el principal desafío para el próximo gobierno seguirá siendo la violencia. Regiones como el Catatumbo, el Pacífico colombiano y el Bajo Cauca continúan afectadas por la presencia de grupos armados, organizaciones vinculadas al narcotráfico y economías ilegales que desafían la autoridad estatal.

Mientras el oficialismo insiste en profundizar los procesos de negociación y diálogo, los sectores opositores reclaman una respuesta más contundente mediante el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad.

Un operativo de seguridad sin precedentes

Ante la importancia de la elección, las autoridades desplegaron un amplio operativo de seguridad. Más de 248.000 efectivos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional fueron movilizados para custodiar los centros de votación y prevenir posibles incidentes.

El registrador nacional, Hernán Penagos, descartó la posibilidad de fraude electoral y aseguró que existen todas las garantías para que el proceso se desarrolle con normalidad.