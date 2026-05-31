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Colombia al balotaje: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda irán por la presidencia

Abelardo de la Espriella, del derechista opositor Partido de los Defensores de la Patria, y el oficialista Iván Cepeda fueron los dos candidatos en Colombia.

31 de mayo 2026 · 21:58hs
 Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda irán por la presidencia en Colombia.

 Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda irán por la presidencia en Colombia.

Abelardo de la Espriella, del derechista opositor Partido de los Defensores de la Patria, y el oficialista Iván Cepeda fueron los dos candidatos más votados este domingo en las elecciones presidenciales de Colombia y el 21 de este mes dirimirán la Presidencia del país en una segunda vuelta.

Los números en Colombia

Escrutado más del 99,97 por ciento de las mesas, De la Espriella obtenía el 43,74% de los votos, mientras que Cepeda, el oficialista Pacto Histórico, lograba el 40,90%.

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Al no alcanzar ninguno de los dos más de la mitad de los sufragios, se realizará el balotaje, programado para dentro de tres semanas.

La elección dejó clara la profunda división de la sociedad colombiana. Por un lado, Cepeda, de 63 años, busca consolidar el proyecto progresista iniciado por el actual mandatario Gustavo Petro. Tras votar en Bogotá, Cepeda afirmó: “Celebraremos el segundo gobierno progresista en Colombia”.

En el espectro opuesto se encuentra De la Espriella, un abogado de 47 años apodado “El Tigre”, quien captó la atención con una propuesta antisistema de mano dura. De la Espriella, que emitió su voto en Barranquilla, promete fortalecer las fuerzas de seguridad y expresó su admiración por líderes como Donald Trump, Nayib Bukele y Javier Milei.

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En un distante tercer lugar se ubica Paloma Valencia, del Partido Centro Democrático, con un 6,92% de los votos. Valencia, apadrinada por el expresidente Álvaro Uribe, hizo un llamado durante la jornada a elegir a la que podría haber sido la primera mujer presidenta de Colombia.

La participación electoral superó el 55% del padrón, una cifra seguida de cerca por los distintos espacios políticos.

De cara al balotaje, tanto De la Espriella como Cepeda buscarán captar los votos de los candidatos que quedaron fuera de competencia en una elección que aparece completamente abierta para cualquiera de los dos partidos políticos.

Los mercados y los principales sectores económicos seguirán con atención el resultado de la segunda vuelta, ya que ambos candidatos representan modelos de país muy diferentes en materia de seguridad, economía y relación con el sector privado.

Colombia patria Candidatos
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