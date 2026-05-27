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El Gobierno de el Congo confirmó que la epidemia de ébola está en su etapa inicial

El brote de ébola comenzó en el Congo el 15 de mayo, el decimoséptimo en el país desde 1976. El número de casos ascendió a 1.000.

27 de mayo 2026 · 15:14hs
El Gobierno de el Congo confirmó que la epidemia de ébola está en su etapa inicial

El Gobierno de el Congo confirmó que la epidemia de ébola está en su etapa inicial

La República Democrática del Congo (RDC) aún se encuentra en las primeras etapas de su último brote de ébola y podría necesitar hasta seis meses para contenerlo, declaró el ministro de Salud, Roger Kamba.

El número de personas con síntomas compatibles con el ébola aumentó a alrededor de 1.000, mientras que 101 casos han sido confirmados por laboratorio, afirmó Kamba en una rueda de prensa el martes por la noche, 11 días después de que se declarara el brote.

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Además, cifró las muertes probables en unas 220, con alrededor de 17 muertes confirmadas por pruebas. Y amplió que se estaba monitoreando a unos 3.600 contactos ya que las cifras siguen siendo provisionales.

El ministro añadió que el Gobierno optó por comunicar el recuento más amplio posible de casos sospechosos mientras continúan las investigaciones y la confirmación de laboratorio. “Aún estamos al comienzo de una epidemia”, expresó Kamba.

LEER MÁS: ¿El ébola podría desembarcar en Latinoamérica?

El brote afectó hasta ahora a tres provincias: Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur. No se confirmaron casos fuera de las tres provincias orientales, a pesar de las alertas provenientes de otras partes del país, incluida la capital, Kinshasa, afirmó.

Epicentro en Ituri, el Congo

Ituri, la ciudad minera de Mongbwalu sigue siendo el epicentro, añadió el ministro. El brote, declarado el 15 de mayo, el decimoséptimo en el país desde 1976, es causado por la cepa Bundibugyo del virus del Ébola, una forma menos común de la enfermedad que dificultó su detección temprana.

Kamba explicó que la cepa Bundibugyo es menos visible en su fase inicial que la cepa Zaire, que causó muchos de los brotes de Ébola anteriores en la República Democrática del Congo.

Congo epidemia Enfermedad por el virus del Ebola
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