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Milei viaja otra vez a los Estados Unidos para los festejos del 4 de julio

La idea principal de Javier Milei es participar de los festejos centrales por el Día de la Independencia de ese país.

29 de mayo 2026 · 20:36hs
Milei viaja otra vez a los Estados Unidos para los festejos del 4 de julio

Milei viaja otra vez a los Estados Unidos para los festejos del 4 de julio

Consolidando su política de alineamiento irrestricto con Washington, Javier Milei estará nuevamente en Estados Unidos el próximo 4 de julio. El Presidente estará en Nueva York para participar de los actos oficales del Día de la Indepedencia de ese país.

El viaje se encuentra en plena planificación de acuerdo a fuentes oficiales, quienes aseguraron que la idea principal que posee el jefe de Estado es participar de los festejos centrales por el Día de la Independencia de ese país. No se descarta que mantenga reuniones con empresarios en busca de inversiones.

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Será otro gesto hacia la gestión de Donald Trump y que reafirma el alineamiento geopolítico de la Casa Rosada con la administración norteamericana. La travesía, que será la número 18 de Milei hacia Estados Unidos desde que llegó al Poder Ejecutivo, además coincide con el desarrollo del Mundial de fútbol que se organiza en el país del norte.

Milei Independencia Estados Unidos Trump
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