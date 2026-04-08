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Irán volvió a cerrar el Estrecho de Ormuz por los ataques de Israel a El Líbano

Tras la tregua de dos semanas acordadas con Estados Unidos, Irán volció a cerrar el estrecho porque Israel sigue bombadeando El Líbano

8 de abril 2026 · 13:45hs
Tras la tregua de dos semanas acordadas con Estados Unidos

Tras la tregua de dos semanas acordadas con Estados Unidos, Irán volció a cerrar el estrecho porque Israel sigue bombadeando El Líbano

Irán volvió a bloquear el estrecho de Ormuz por los ataques de Israel a El Líbano, según informó la agencia de noticias Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria. El gobierno islámico cerró nuevamente el paso estratégico, por donde circula el 20 % del petróleo mundial.

A su vez la Armada iraní amenazó con destruir cualquier embarcación que intente atravesar el estrecho de Ormuz sin la autorización de Teherán. El mensaje enviado a las embarcaciones advierte que, en ese caso, "cualquier embarcación será atacada y destruida".

“Es una victoria”, afirma Irán. Se obliga a Estados Unidos a aceptar un petitorio de 10 puntos entre los que está el peaje en el estrecho de Ormuz.

El duro comunicado de Irán en el que confirma el alto el fuego y la apertura del Estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que suspendió el bombardeo a Irán “por dos semanas”.

Guerra en Medio Oriente: "Accedo a suspender los bombardeos por dos semanas", dijo Donald Trump

El estrecho de Ormuz es considerado el paso más importante para el transporte de petróleo. Por allí pasan millones de barriles diarios, conectando a los grandes productores del Golfo Pérsico con el resto del mundo. El cierre de este corredor marítimo ya provocó en el pasado fuertes subas en el precio del petróleo y tensiones diplomáticas entre Irán, Estados Unidos y sus aliados.

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La decisión de Irán llega en un contexto de escalada militar en la región. Los recientes bombardeos de Israel sobre territorio libanés encendieron las alarmas en Teherán, que respondió con esta medida de alto impacto.

Por el momento no hubo declaraciones oficiales de otros gobiernos, pero se espera que la comunidad internacional siga de cerca la evolución de la situación, ante el riesgo de un conflicto mayor y el impacto directo en el suministro energético global.

El martes el presidente de Estados Unidos Donald Trump, anunció un alto el fuego de dos semanas con Irán en un intento por descomprimir la creciente tensión en Medio Oriente. Según explicó, el acuerdo incluía el compromiso de Teherán de permitir nuevamente la libre circulación de buques a través del estrecho de Ormuz, un paso clave para el comercio energético global. Sin embargo, en las últimas horas, Irán volvió a cerrar el corredor marítimo en respuesta a los ataques de Israel en Líbano, lo que reavivó la crisis.

El estrecho de Ormuz, por donde transita una porción significativa del petróleo que se comercializa en el mundo, se convirtió en el eje central del conflicto en las últimas semanas. La posibilidad de bloqueos o enfrentamientos en la zona había encendido las alarmas en los mercados internacionales y entre las principales potencias. En este contexto, el anuncio inicial del alto el fuego y la reapertura del paso había generado un alivio parcial, aunque la reciente decisión iraní de volver a bloquearlo reinstaló la incertidumbre.

El Líbano Irán estrecho de Ormuz Israel
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