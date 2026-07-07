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Fraude y lavado: FBI investiga operaciones financieras de AFA en Estados Unidos

FBI investiga operaciones financieras de AFA en Estados Unidos. La pesquisa se centra en Claudio Tapia y sus vínculos con la empresa TourProdEnter LLC.

7 de julio 2026 · 10:32hs
Pablo Toviggino y Claudio Chiqui Tapia.

Pablo Toviggino y Claudio "Chiqui" Tapia.
Chiqui Tapia se adjudicó públicamente la liberación de Nahuel Gallo.

Chiqui Tapia "se adjudicó" públicamente la liberación de Nahuel Gallo.

En pleno desarrollo del Mundial de Fútbol, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a través de fiscales federales y agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), iniciaron rondas de testimonios para investigar las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en territorio norteamericano. La pesquisa se centra en los movimientos de la entidad presidida por Claudio Tapia y sus vínculos con la empresa TourProdEnter LLC.

Chiqui Tapia cambió de abogado.

Chiqui Tapia cambió de abogado.

El eje de la investigación: TourProdEnter LLC

La justicia estadounidense busca determinar cómo la AFA canalizó cientos de millones de dólares a través de su sistema financiero y si estas acciones constituyen delitos de lavado de activos o fraude bancario bajo jurisdicción de ese país.

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Según documentos analizados por el diario La Nación, la empresa TourProdEnter LLC, propiedad del productor Javier Faroni y su esposa Erica Gillette, actuó como agente de cobro de contratos internacionales de la AFA, manejando al menos 260 millones de dólares. De ese monto, los registros bancarios indican que aproximadamente 57 millones de dólares fueron distribuidos entre sociedades y beneficiarios cuya justificación económica no es clara.

Entre los destinatarios de estos fondos figuran personas que perciben planes sociales, así como sociedades vinculadas a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, y su familia.Testimonios clave y fiscales a cargo.

La semana pasada, el empresario Guillermo Tofoni prestó declaración durante tres horas ante fiscales y agentes del FBI mediante videoconferencia. Tofoni, quien anteriormente denunció a Tapia y Toviggino por presunta defraudación, es uno de los testigos con conocimiento directo de la gestión financiera de la entidad.

Asimismo, los investigadores analizan convocar a exfuncionarios del gobierno de Javier Milei que pudieron haber supervisado o intervenido en las operaciones de la AFA en años recientes.

La investigación preliminar, que comenzó a gestarse en 2025, está liderada por tres fiscales federales de renombre. Patrick Gushue es especialista en integridad bancaria del Departamento de Justicia; Christopher Ting: con experiencia en delitos financieros en Washington DC y Michael Berger, fiscal del distrito Sur de Florida, conocido por liderar casos de lavado de activos de alto perfil.

Defensa de la AFA y antecedentes

Desde la AFA, representados por Tomás Regalado y el abogado Mariano Lizardo en un foro en Miami, han reclamado el respeto por la presunción de inocencia, sosteniendo que las medidas de investigación no determinan responsabilidad penal.

El interés de las autoridades de EE. UU. se intensificó tras revelaciones periodísticas publicadas a fines de 2025 sobre el entramado societario en Florida. Según el contrato vigente, la empresa de Faroni percibe el 30% de todos los ingresos internacionales de la AFA y una comisión del 10% sobre los egresos de logística.

Actualmente, el FBI analiza si estos movimientos financieros, que incluyen contratos con multinacionales como Adidas y Warner, ameritan el avance hacia una investigación penal formal.

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