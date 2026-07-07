Kylian Mbappé: los gobiernos de Francia y Paraguay repudiaron a la senadora Celeste Amarilla

El gobierno de Paraguay se despegó de las declaraciones de la senadora Celeste Amarilla por sus insultos a Kylian Mbappé

El gobierno de Paraguay se despegó de la sdeclaraciones de la cenadora Celeste Amarilla por sus insultos a Kylian Mbappé

El gobierno de Paraguay se despegó de la sdeclaraciones de la cenadora Celeste Amarilla por sus insultos a Kylian Mbappé

El gobierno de Paraguay se despegó de la sdeclaraciones de la cenadora Celeste Amarilla por sus insultos a Kylian Mbappé

El presidente Emmanuel Macron manifestó su apoyo al capitán del equipo de fútbol de Francia, Kylian Mbappé , al denunciar los “ataques racistas” que sufrió por parte de una senadora paraguaya Cleste Amarilla después de la derrota de Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026 .

“El presidente de la República apoya a Kylian Mbappé y al equipo francés de cara a los ataques racistas dirigidos contra el capitán de los Blues. El presidente paraguayo ha escrito al presidente francés en ese sentido, condenando las declaraciones que se hicieron , como lo hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay”, indicó la presidencia francesa.

El comunicado se conoció después de que la ministra de Deportes de Francia, Marina Ferrari, expresara este lunes su “escándalo” ante los comentarios “abyectos” y “racistas” publicados en redes sociales por la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra el futbolista Kylian Mbappé, luego de la derrota de Paraguay frente a Francia en los octavos de final del Mundial 2026.

Posteriormente, el capitán de Francia dijo que los comentarios racistas de la senadora paraguaya son de una mujer “despreciable e indigna de su cargo”.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

“Usted no representa a Paraguay, ese país que ha derrochado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo desinhibido, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores realizaron durante esta Copa del Mundo, para dejar lugar a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país”, declaró en un mensaje en X.

En tanto, el gobierno de Paraguay tomo distancia de la senadora. “Las expresiones de la senadora Celeste Amarilla, dirigidas al capitán de la selección nacional de Francia, Kylian Mbappé, son contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana que nuestro país promueve”, sostuvo en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores. “De ninguna manera representan la posición del Gobierno de la República del Paraguay ni del pueblo paraguayo”, aclaró la Cancillería.

La polémica se desató tras el triunfo por 1-0 del seleccionado francés el sábado pasado en Filadelfia, definido con un gol de penal convertido por Mbappé. El resultado dejó a Paraguay eliminado del torneo y generó reacciones que trascendieron lo deportivo. En ese contexto, Amarilla publicó en la red social X una serie de mensajes con insultos y expresiones discriminatorias dirigidas al capitán francés.

“Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped...”, escribió la legisladora en uno de los posteos.

En otra publicación, añadió: “Bruto, no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó fueron chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo, Orlando Gill. Yo lo hago en el Senado y no pasa nada”.

Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el senado y no pasa nada !!!

Las declaraciones generaron una inmediata reacción desde el gobierno francés. “Estoy absolutamente escandalizada por las palabras de la senadora paraguaya Celeste Amarilla. Francia condena con la mayor firmeza los ataques racistas de los que fue objeto Kylian Mbappé”, afirmó Ferrari en un mensaje difundido a la prensa.

La ministra calificó los dichos como “indignos” e “inaceptables”, especialmente por tratarse de una representante política. “Estas declaraciones son abyectas, indignas y tanto más inaceptables cuanto que proceden de una responsable política. Frente al racismo, no permaneceremos en silencio”, sostuvo. Y agregó: “Al atacar a Kylian Mbappé, la senadora ataca todo lo que encarna nuestro capitán y todo lo que defiende nuestro país: la libertad, la igualdad y la fraternidad”.

El episodio volvió a poner en el centro del debate el impacto de los discursos públicos en redes sociales y la responsabilidad de los dirigentes políticos. Amarilla, integrante del Congreso paraguayo y figura habitual en el debate mediático local, es conocida por su estilo confrontativo y por protagonizar controversias a partir de sus declaraciones.

Tras el partido, la tensión también se había trasladado al campo de juego, donde Mbappé protagonizó un cruce con el arquero paraguayo Orlando Gill, situación que fue retomada por la senadora en sus publicaciones. En uno de los mensajes, incluso sugirió que el futbolista francés debería haber sido agredido al finalizar el encuentro, lo que amplificó el repudio en distintos ámbitos. “Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido”, aseguró la senadora.

No es la primera vez que Amarilla genera polémica por sus expresiones públicas. En 2021, durante la visita de la reina Letizia de España a Paraguay, cuestionó su presencia con comentarios despectivos sobre su origen y trayectoria profesional y la tildó de “periodista devenida en reina”, lo que también provocó críticas en el ámbito político y diplomático“.

Las disculpas de Paraguay

Tras los comentarios racistas de la senadora, el Gobierno de Paraguay emitió un comunicado oficial en el que rechazó las expresiones de la legisladora y aclaró que no representan la posición del Estado paraguayo.

Comunicado del Gobierno de Paraguay

El Gobierno de la República de Paraguay deplora y rechaza las expresiones de la Senadora Celeste Amarilla, dirigidas al capitán de la Selección Nacional de Francia, Kylian Mbappé, las cuales son contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana que nuestro país promueve.

El Paraguay es una República democrática regida por el principio de separación e independencia de los poderes del Estado y, en este contexto, las manifestaciones de la referida legisladora corresponden exclusivamente al ejercicio de su responsabilidad individual como integrante del Poder Legislativo y de ninguna manera representan la posición del Gobierno de la República de Paraguay ni del pueblo paraguayo.

El Gobierno de Paraguay reafirma su firme compromiso con la promoción de los derechos humanos, la igualdad y el respeto entre las personas, la lucha contra el racismo, la xenofobia, la intolerancia toda manifestación de odio o discriminación.

Asimismo, expresa su solidaridad con quienes pudieran haberse sentido afectados por dichas declaraciones y reitera su respeto hacia el Pueblo francés, con el cual Paraguay mantiene una histórica relación de amistad, cooperación y entendimiento mutuo.