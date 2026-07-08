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Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra Irán

Estados Unidos lanzó el miércoles otra ronda de ataques aéreos contra Irán y así se recrudece la tensión en el estrecho de Ormuz.

8 de julio 2026 · 20:59hs
Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra Irán y Donald Trump explicó los motivos. 

Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra Irán y Donald Trump explicó los motivos. 

Estados Unidos lanzó el miércoles otra ronda de ataques aéreos contra Irán, horas después de que el presidente Donald Trump sugiriera que el alto el fuego entre los dos países podría haber terminado.

“Esto es en represalia por el bombardeo de barcos por parte de Irán del martes. Si vuelve a suceder, ¡será mucho peor!”, advirtió Trump en Truth Social.

Rescataron a una mujer de 34 años y sus tres hijos menores de edad, de 9; 6 y 2 años que estaban con vida bajo los escombros de los terremotos de Venezuela 

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El ataque de Estados Unidos a Irán

La agencia de noticias semioficial Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, informó de explosiones en las ciudades portuarias sureñas de Chabahar y Konarak, así como en la ciudad portuaria occidental del Golfo Pérsico de Bushehr.

Se trata de una ciudad clave porque alberga la única central nuclear comercial de Irán. Además, está situada cerca de la isla de Kharg, un importante centro de exportación de petróleo iraní.

Por su parte, la agencia Nournews de Irán, afiliada al Consejo Supremo de Seguridad Nacional del país, dijo que la planta no fue dañada, reportó la cadena CNN.

Estados Unidos ataques Irán
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