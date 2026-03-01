Irán amenazó con represalias a "los enemigos"

En un mensaje televisado, Irán aseguró que las Fuerzas Armadas actuarán “con poder” frente a las amenazas de Estados Unidos e Israel

Este sábado comenzó una ofensiva militar de parte de Estados Unidos e Israel. En ese sentido, Irán "aplastará por la fuerza las bases del enemigo", según declaró este domingo el presidente Masoud Pezeshkian en un mensaje televisado emitido por la cadena estatal.

El mandatario ratificó que las fuerzas armadas del país actuarán "con poder" y que, como ha sucedido históricamente, "frustrarán a los enemigos" en el marco de la crisis desatada por el asesinato del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí.

Israel y Estados Unidos atacaron Irán en el inicio de la operación "Rugido del León"

Primeras cifras del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán: 200 muertos

Pezeshkian confirmó formalmente que el consejo de liderazgo interino, del cual él mismo forma parte, "ha comenzado su labor" para garantizar la continuidad del régimen.

La puesta en marcha de este órgano provisional busca dar una señal de cohesión interna y fortaleza militar tras la acefalía del mando supremo. “Continuaremos con todas nuestras fuerzas por el camino marcado por el imán Khamenei”, enfatizó el presidente, vinculando la gestión del nuevo triunvirato con el legado del fundador de la República Islámica.

Con el inicio de estas actividades administrativas y de seguridad, el consejo asumió la conducción del país mientras se aguarda que la Asamblea de Expertos defina la sucesión permanente en Teherán.

Consejo de liderazgo

El ayatollah Alireza Arafi, de 66 años, fue nombrado este domingo como el tercer miembro del consejo interino que liderará Irán tras la muerte del líder supremo, Alí Jameneí, según informó la Asamblea de Discernimiento de Conveniencia del Sistema.

El régimen iraní designó al religioso para integrar este órgano provisional que se encargará de "liderar el país hasta que la Asamblea de Expertos, formada por 88 clérigos, designe a un nuevo líder".

Arafi, quien se desempeña como jurista del Consejo de los Guardianes, asume esta responsabilidad junto al presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y al jefe del Poder Judicial, Golamhosein Mohseni Eyei.

Guardia revolucionaria

Irán designó al general de brigada Ahmad Vahidi como el nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, en un movimiento que posiciona al frente de la fuerza a un militar que se encuentra "prófugo de la Justicia argentina" por su rol en el atentado terrorista a la AMIA de 1994.

El nombramiento, informado por la agencia iraní Mehr, se produce en un contexto de acefalía forzada tras la muerte del anterior jefe, el general Mohamad Pakpur, quien falleció durante los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

Vahidi, quien ya ocupó cargos de relevancia en el pasado, es uno de los principales acusados por la voladura de la mutual judía en Buenos Aires y cuenta con pedidos de captura internacional vigentes.

La reestructuración del mando militar surge como respuesta inmediata a la pérdida de las máximas figuras del poder en Teherán