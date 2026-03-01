Uno Entre Rios | El Mundo | Irán

Irán amenazó con represalias a "los enemigos"

En un mensaje televisado, Irán aseguró que las Fuerzas Armadas actuarán “con poder” frente a las amenazas de Estados Unidos e Israel

1 de marzo 2026 · 15:35hs
Irán amenazó con represalias a los enemigos

Irán amenazó con represalias a "los enemigos"

Este sábado comenzó una ofensiva militar de parte de Estados Unidos e Israel. En ese sentido, Irán "aplastará por la fuerza las bases del enemigo", según declaró este domingo el presidente Masoud Pezeshkian en un mensaje televisado emitido por la cadena estatal.

El mandatario ratificó que las fuerzas armadas del país actuarán "con poder" y que, como ha sucedido históricamente, "frustrarán a los enemigos" en el marco de la crisis desatada por el asesinato del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí.

Primeras cifras del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán: 200 muertos

Primeras cifras del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán: 200 muertos

Israel y Estados Unidos atacaron Irán en el inicio de la operación Rugido del León

Israel y Estados Unidos atacaron Irán en el inicio de la operación "Rugido del León"

LEER MÁS: Primeras cifras del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán: 200 muertos

Pezeshkian confirmó formalmente que el consejo de liderazgo interino, del cual él mismo forma parte, "ha comenzado su labor" para garantizar la continuidad del régimen.

La puesta en marcha de este órgano provisional busca dar una señal de cohesión interna y fortaleza militar tras la acefalía del mando supremo. “Continuaremos con todas nuestras fuerzas por el camino marcado por el imán Khamenei”, enfatizó el presidente, vinculando la gestión del nuevo triunvirato con el legado del fundador de la República Islámica.

Con el inicio de estas actividades administrativas y de seguridad, el consejo asumió la conducción del país mientras se aguarda que la Asamblea de Expertos defina la sucesión permanente en Teherán.

Consejo de liderazgo

El ayatollah Alireza Arafi, de 66 años, fue nombrado este domingo como el tercer miembro del consejo interino que liderará Irán tras la muerte del líder supremo, Alí Jameneí, según informó la Asamblea de Discernimiento de Conveniencia del Sistema.

El régimen iraní designó al religioso para integrar este órgano provisional que se encargará de "liderar el país hasta que la Asamblea de Expertos, formada por 88 clérigos, designe a un nuevo líder".

Arafi, quien se desempeña como jurista del Consejo de los Guardianes, asume esta responsabilidad junto al presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y al jefe del Poder Judicial, Golamhosein Mohseni Eyei.

Guardia revolucionaria

Irán designó al general de brigada Ahmad Vahidi como el nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, en un movimiento que posiciona al frente de la fuerza a un militar que se encuentra "prófugo de la Justicia argentina" por su rol en el atentado terrorista a la AMIA de 1994.

El nombramiento, informado por la agencia iraní Mehr, se produce en un contexto de acefalía forzada tras la muerte del anterior jefe, el general Mohamad Pakpur, quien falleció durante los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

Vahidi, quien ya ocupó cargos de relevancia en el pasado, es uno de los principales acusados por la voladura de la mutual judía en Buenos Aires y cuenta con pedidos de captura internacional vigentes.

La reestructuración del mando militar surge como respuesta inmediata a la pérdida de las máximas figuras del poder en Teherán

Irán Israel Estados Unidos Masud Pezeshkian Fuerzas Armadas
Noticias relacionadas
Fuerte operativo de seguridad para recibir el cuerpo del narcotraficante mientras se reportan ataques del Cártel de Jalisco en varias ciudades de México

México: tensión en operativo de traslado del cuerpo de "El Mencho"

Mar-a-Lago, la residencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump en West Palm Beach, Florida. 

Ataque frustrado contra la casa de Donald Trump: abatieron a un intruso que portaba un rifle

El gendarme Nahuel Gallo se sumó a una huelga de hambre masiva en la cárcel El Rodeo I.

El gendarme Nahuel Gallo se sumó a una huelga de hambre masiva en la cárcel El Rodeo I

Donald Trump anunció que impondrá un arancel global del 10%.

Donald Trump anunció que impondrá un arancel global del 10%

Ver comentarios

Lo último

La Policía prepara el operativo por el UPD en Paraná

La Policía prepara el operativo por el UPD en Paraná

Entrerriano condenado por combatir en la guerra de Ucrania

Entrerriano condenado por combatir en la guerra de Ucrania

Algunos celebrarán este domingo el Último Primer Día (UPD): recomendaciones para las familias

Algunos celebrarán este domingo el Último Primer Día (UPD): recomendaciones para las familias

Ultimo Momento
La Policía prepara el operativo por el UPD en Paraná

La Policía prepara el operativo por el UPD en Paraná

Entrerriano condenado por combatir en la guerra de Ucrania

Entrerriano condenado por combatir en la guerra de Ucrania

Algunos celebrarán este domingo el Último Primer Día (UPD): recomendaciones para las familias

Algunos celebrarán este domingo el Último Primer Día (UPD): recomendaciones para las familias

Ya son más de 62 mil los empleos públicos que se perdieron en la gestión de Milei

Ya son más de 62 mil los empleos públicos que se perdieron en la gestión de Milei

Irán amenazó con represalias a los enemigos

Irán amenazó con represalias a "los enemigos"

Policiales
La Paz: motociclista en grave estado tras colisionar con un vehículo

La Paz: motociclista en grave estado tras colisionar con un vehículo

Leonardo Airaldi será trasladado a la cárcel de Ezeiza

Leonardo Airaldi será trasladado a la cárcel de Ezeiza

Airaldi recibió otro revés judicial y está más cerca del juicio

Airaldi recibió otro revés judicial y está más cerca del juicio

Condenan a 12 y 10 años de prisión a dos policías en Paraná por la violación de una niña

Condenan a 12 y 10 años de prisión a dos policías en Paraná por la violación de una niña

La defensa de Juan Ruiz Orrico invocó la pena natural y la sentencia se conocerá el lunes

La defensa de Juan Ruiz Orrico invocó la "pena natural" y la sentencia se conocerá el lunes

Ovación
Iñaki Arrías se quedó con la final en Concepción del Uruguay

Iñaki Arrías se quedó con la final en Concepción del Uruguay

Concepción del Uruguay: Nicolás Jaime ganó en el TC Mouras

Concepción del Uruguay: Nicolás Jaime ganó en el TC Mouras

Qatar suspendió el fútbol: alerta por la Finalissima

Qatar suspendió el fútbol: alerta por la Finalissima

Newells y Central se miden en el clásico rosarino

Newell's y Central se miden en el clásico rosarino

La Selección Argentina se quedó con la medalla de plata en Montería tras una final dramática ante México

La Selección Argentina se quedó con la medalla de plata en Montería tras una final dramática ante México

La provincia
La Policía prepara el operativo por el UPD en Paraná

La Policía prepara el operativo por el UPD en Paraná

Entrerriano condenado por combatir en la guerra de Ucrania

Entrerriano condenado por combatir en la guerra de Ucrania

1º de Marzo: El grito de los recuperadores urbanos ante una crisis que amenaza la economía circular

1º de Marzo: El grito de los recuperadores urbanos ante una crisis que amenaza la economía circular

El Monotributo bajo la lupa: una guía esencial para no perderse en las escalas

El Monotributo bajo la lupa: una guía esencial para no perderse en las escalas

Giuliana Bissutti, la entrerriana que voló para conquistar Madrid y revolucionar la estética

Giuliana Bissutti, la entrerriana que voló para conquistar Madrid y revolucionar la estética

Dejanos tu comentario