Javier Milei le tomó juramento a Juan Bautista Mahiques

Javier Milei le tomó juramento al flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. El funcionario ocupa el cargo que dejó Mariano Cúneo Libarona

5 de marzo 2026 · 13:18hs
En la previa a un nuevo viaje a los Estados Unidos, el presidente Javier Milei le tomó juramento al flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. El acto se realizó en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde hubo importantes personalidades del mundo judicial.

Ante la atenta mirada de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la instrumentadora de tal designación, Mahiques asumió el compromiso de reemplazar a Mariano Cúneo Libarona. En la sala también estaba Santiago Caputo.

El fiscal general de la Ciudad pegará el salto al Poder Ejecutivo, según lo anunció el propio presidente Javier Milei. Santiago Viola será su viceministro

Juan Bautista Mahiques es el nuevo ministro de Justicia, tras la salida de Cúneo Libarona

El presidente Javier Milei, ante la Asamblea Legialativa, destacó los tres pilares del crecimiento en su gestión y 10 puntos de resultados macroeconómicos. el presidente abandonó la mesura impostada durante su campaña electoral y volvió a tener un discurso cargado de insultos hacia la oposición y sectores que no le son favorables.

Javier Milei: los puntos salientes de su discurso ante la Asamblea Legislativa

La ceremonia formal ofició de presentación del letrado ante varios integrantes del Gabinete que hasta ahora no lo conocían personalmente. Como contó este medio, hasta ayer, el mandatario tampoco había interactuado en persona con su nueva incorporación, algo que se repitió a lo largo de la oficialización de varios cambios en el equipo de Gobierno. El contacto establecido fue con Karina Milei, quien protagonizó varios encuentros y contactos a finales del año pasado.

Entre abogados, judiciales y funcionarios, estuvo además Santiago Viola, recientemente designado viceministro de Justicia.

Esta mañana, preparado para la ocasión, el presidente Javier Milei llegó a Casa Rosada a las 11.02, portando un traje negro, y se refugió en su despacho ubicado en el primer piso, a la espera de que los relojes marquen las 12. Un rato después llegó el flamante funcionario, quien el pasado miércoles, luego del anuncio, se reunió con Manuel Adorni y Karina Milei.

Mahiques juró como ministro de Justicia en un acto encabezado por Milei en la Casa Rosada
Decreto 133/2026

En la previa del nombramiento, el gobierno nacional oficializó la designación a través del Decreto 133/2026 que lleva la rúbrica del Presidente y del ministro coordinador publicado en el Boletín Oficial de esta madrugada.

La modificación en la cúpula judicial que ahora integran Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola, apoderado legal del partido La Libertad Avanza, significó además un cambio en la representación del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura.

Fue el propio Viola, cercano a los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, quien acercó el nombre de Mahiques, hijo de Carlos “Coco” Mahiques, juez de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. La propuesta pasó el filtro de la secretaria general de la Presidencia que, desde hacía meses, supervisaba la cartera con algunos resquemores por la dinámica interna.

El anuncio que sorprendió a más de uno estuvo a cargo nada más y nada menos que del propio Javier Milei, y lo hizo a través de su cuenta de X, con una foto rodeado de Karina Milei, Manuel Adorni y Cúneo Libarona, luego de una cumbre en la quinta de Olivos. Algunas voces del ecosistema libertario aseguraban, durante la mañana del jueves, que las modificaciones se instrumentarían la semana próxima, cuando el Presidente regresara de su viaje a Estados Unidos.

Mahiques, de 45 años, proviene de una familia con basta experiencia judicial. No solo su padre se desempeña en el ámbito, sino que su hermano Esteban es funcionario de la Cancillería y miembro del Tribunal de Disciplina de la AFA. Por su parte, Ignacio, el menor del clan es fiscal porteño y fue adjunto en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner.

