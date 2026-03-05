Tras la alerta nacional por el conflicto en Medio Oriente, la represa de Salto Grande reforzó sus medidas de seguridad junto a fuerzas federales.

Refuerzan la seguridad en la represa de Salto Grande por el conflicto en Medio Oriente.

Tras la decisión del Gobierno nacional de elevar a ALTO el nivel de alerta de seguridad en todo el territorio argentino , en el marco de la guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

En ese contexto, la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande mantuvo una reunión con autoridades de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval para coordinar el refuerzo de las medidas de seguridad en el complejo hidroeléctrico ubicado en la frontera entre Entre Ríos y Uruguay.

El encuentro tuvo como objetivo "continuar fortaleciendo las medidas preventivas y los dispositivos de resguardo del Complejo Hidroeléctrico Salto Grande", según se informó oficialmente desde la represa.

De la reunión participaron el presidente de la Delegación Argentina ante Salto Grande, Alejandro Daneri; el vicepresidente Pedro Galimberti; el gerente general del complejo, Gustavo Araujo; el jefe del Escuadrón 4 Concordia de Gendarmería Nacional, Matías Andrés Pérez; el titular de Prefectura Concordia, Jorge Horacio Ribinski; y el jefe de Prefectura Salto Grande, Néstor Alfredo Hoffmann.

La convocatoria se produjo luego de que el Gobierno nacional anunciara el incremento del nivel de alerta de seguridad en todo el país tras la escalada del conflicto bélico en Irán durante el último fin de semana.

Según informó la Oficina del Presidente, la medida alcanza a "todos los objetivos sensibles del país, así como a la infraestructura crítica y a la comunidad judía, entre otros", con el objetivo de garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes en el territorio nacional.

En ese contexto, la represa hidroeléctrica de Salto Grande (ubicada sobre el río Uruguay y compartida entre Argentina y Uruguay) es considerada uno de esos "objetivos sensibles", lo que motivó la coordinación entre las autoridades del complejo y las fuerzas de seguridad.

Desde el Gobierno nacional ya se había anticipado días atrás que “se fortalecerán, de modo preventivo, los dispositivos de protección y seguridad de los objetivos referidos”, una medida que ahora comienza a implementarse también en el complejo hidroeléctrico de Salto Grande.