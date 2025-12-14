El escudo de Chernobyl, diseñado para 100 años, deja de garantizar plena seguridad.

El OIEA alertó que el escudo de Chernobyl perdió su capacidad de confinamiento tras un ataque con dron ocurrido en febrero.

El Nuevo Confinamiento Seguro (NSC) que cubre el reactor siniestrado de la central nuclear de Chernobyl , diseñado para contener residuos radioactivos durante al menos 100 años, ha perdido sus funciones esenciales de seguridad, alertó el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Según informó el organismo, la estructura resultó seriamente dañada tras un ataque con dron ocurrido el pasado viernes 14 de febrero, en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania. El impacto, realizado con una ojiva explosiva, perforó la cubierta protectora y provocó un incendio que afectó el revestimiento del confinamiento. Ucrania atribuyó el ataque a Rusia, acusación que el Kremlin negó.

Tras una inspección reciente, el OIEA señaló en un comunicado que el NSC "ha perdido sus funciones de seguridad primarias, incluida la capacidad de confinamiento" del material radiactivo. Confirmó que el incendio dañó el revestimiento protector que rodea la estructura.

No obstante, el organismo indicó que los elementos estructurales de soporte y los sistemas de monitoreo de la cubierta no sufrieron "daños permanentes". Asimismo, hasta el momento no se han detectado fugas radiactivas ni un aumento apreciable de los niveles de radiación.

El OIEA pidió que se emprenda una restauración integral lo antes posible, advirtiendo que las reparaciones temporales realizadas no son suficientes para garantizar la seguridad a largo plazo. Agregó que se han previsto nuevas reparaciones temporales con el apoyo del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD), con el objetivo de que pueda llevarse a cabo "una restauración completa una vez finalizado el conflicto" con Rusia.

También recomendó mejorar los sistemas de monitoreo, incluido el control de corrosión y humedad, para asegurar que la estructura cumpla adecuadamente su función protectora.

El Nuevo Confinamiento Seguro de Chernobyl es una colosal estructura de acero con forma de arco, considerada la más grande de su tipo en el mundo. Fue construida para encerrar el reactor 4, que explotó en 1986, y aislar sus restos radiactivos. La estructura se instaló en 2016 y se inauguró oficialmente en 2019.

Con 108 metros de altura, 257 metros de ancho y 165 metros de largo, y un peso superior a las 36.000 toneladas, el NSC se apoya sobre cimientos de hormigón armado y está compuesto por acero especialmente tratado contra la corrosión y la radiación. Fue diseñado para resistir terremotos, tornados, temperaturas extremas y el paso del tiempo.

El confinamiento integra sistemas de filtración de aire, monitoreo permanente de radiación y dos enormes grúas robotizadas capaces de operar de forma remota, reduciendo al mínimo la exposición humana. La estructura fue ensamblada a unos 300 metros del reactor y luego deslizada sobre rieles hasta su posición definitiva en una operación sin precedentes.

La obra fue financiada por más de 40 países y coordinada por el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, con un costo aproximado de 2.100 millones de euros.

Bajo el sarcófago protector permanecen unas 200 toneladas de material radiactivo, incluidos restos de combustible nuclear fundido, conocido como corium, escombros altamente contaminados y el antiguo sarcófago soviético, actualmente deteriorado. Todo este material sigue siendo altamente peligroso y lo será durante miles de años.