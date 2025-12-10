Día de los Derechos Humanos: un llamado a la dignidad universal.

Cada 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos, que promueve el respeto y la protección universal establecidos en la Declaración Universal.

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, y al cumplirse el 77° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) , la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) reiteró la importancia de fortalecer la protección y la promoción de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad en el ámbito federal.

La DUDH, proclamada en París el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se estableció como un ideal común para todos los pueblos y naciones. En ella se reconocen los derechos y libertades inalienables que corresponden a cada ser humano, sin distinción de raza, religión, sexo, idioma, opinión política, origen social, posición económica, nacimiento u otras condiciones.

10 de diciembre: la fecha que recuerda la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Día de los Derechos Humanos (1).jpeg

Desde hace más de tres décadas, la PPN trabaja para garantizar el respeto de estos principios dentro de las cárceles federales, investigando, denunciando y visibilizando situaciones que vulneran los derechos humanos en contextos de encierro. Entre las problemáticas que señala el organismo se encuentran la sobrepoblación, el hacinamiento, la tortura, los malos tratos y el incumplimiento de las normas, todas ellas prácticas que atentan contra la dignidad humana y restringen el ejercicio pleno de los derechos.

Este año, la ONU hizo un llamado global a reconectar los derechos humanos con la vida cotidiana. El organismo internacional advierte que, al ser percibidos muchas veces como conceptos abstractos, pueden pasar desapercibidos pese a ser elementos esenciales para la convivencia y el bienestar de todas las personas.

En línea con esta iniciativa, la PPN reafirmó su compromiso histórico con la defensa, protección y promoción de los derechos humanos de quienes se encuentran privados de libertad en las cárceles federales de todo el país. El organismo subrayó que continuar trabajando en esta dirección es fundamental para consolidar un sistema penitenciario respetuoso de la dignidad humana y de los estándares internacionales.