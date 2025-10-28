Uno Entre Rios | El Mundo | Perros

Aparecen perros azules en Chernobyl y los científicos buscan una explicación

El hallazgo de varios perros con pelaje azul en la zona de exclusión de Chernobyl desconcierta a científicos y voluntarios, que investigan su misterioso origen.

28 de octubre 2025 · 16:09hs
Aparecen perros azules en Chernobyl y los científicos buscan una explicación.

Aparecen perros azules en Chernobyl y los científicos buscan una explicación.

Un grupo de perros con pelaje azul fue avistado días atrás en la zona de exclusión de Chernobyl. La organización Dogs of Chernobyl, responsable del cuidado de estos animales, difundió imágenes en las que se observa a varios ejemplares con un llamativo color azul, algo nunca antes registrado en el área afectada por el desastre nuclear de 1986.

El descubrimiento fue publicado el lunes 13, cuando los voluntarios detectaron la presencia de varios perros con el pelaje completamente azul en los alrededores de la planta nuclear y la ciudad de Chernobyl.

Mutaciones, radiación o químicos: las hipótesis detrás del pelaje azul en perros de Chernobyl

Perros azules (1).jpeg

"No eran azules la semana pasada. No sabemos la razón y estamos intentando capturarlos para averiguar qué está ocurriendo", comunicó el equipo a través de un video difundido en redes sociales.

La aparición de estos animales causó sorpresa entre los cuidadores, que nunca antes habían presenciado un fenómeno similar en la zona. Ante la falta de una explicación inmediata, surgieron diversas hipótesis sobre la causa del color azul. "Lo más probable es que hayan estado en contacto con algún químico", señalaron desde Dogs of Chernobyl.

A pesar del impacto visual que genera el pelaje azul, los voluntarios aseguraron que los perros afectados se muestran activos y en buen estado de salud.

Desde 2017, Dogs of Chernobyl, afiliada a la organización Clean Futures Fund, se encarga de alimentar y proporcionar atención veterinaria a cerca de 700 perros que habitan en la zona de exclusión, un área de aproximadamente 47 kilómetros cuadrados, donde los niveles de radiación superan seis veces el límite permitido para trabajadores humanos.

Estos animales son descendientes directos de las mascotas que los habitantes de Chernobyl y sus alrededores se vieron obligados a abandonar tras la evacuación masiva provocada por la explosión del reactor nuclear el sábado 26 de abril de 1986.

El desastre, considerado uno de los peores accidentes nucleares de la historia, transformó la región en una zona vedada para los humanos, pero permitió que la fauna silvestre proliferara en ausencia de actividad humana. En este entorno hostil, los perros han logrado sobrevivir durante generaciones, adaptándose a condiciones extremas de radiación y contaminación.

El fenómeno del pelaje azul se suma a una serie de investigaciones científicas que han analizado la adaptación genética de los perros de Chernobyl. Un estudio publicado en 2024 reveló que estos animales han desarrollado mutaciones que les otorgan una notable resistencia a la radiación, los metales pesados y otros contaminantes presentes en la zona.

El equipo liderado por Norman J. Kleiman, científico de la Universidad de Columbia, recolectó muestras de sangre de 116 perros semisalvajes capturados en las inmediaciones de la planta nuclear y en la ciudad de Chernobyl, a unos 16 kilómetros de distancia. Los análisis genéticos identificaron dos poblaciones distintas, ambas con características únicas en comparación con perros de otras regiones.

Los resultados, publicados en la revista Canine Medicine and Genetics en marzo de 2023, identificaron cerca de 400 loci genéticos atípicos y 52 genes potencialmente asociados a la exposición crónica a la contaminación ambiental de la central nuclear. Estas mutaciones, transmitidas de generación en generación, habrían permitido a los perros adaptarse y prosperar en un entorno considerado letal para la mayoría de las especies.

Aunque la relación directa entre el color azul y las mutaciones genéticas no ha sido establecida, los científicos continúan investigando los mecanismos de adaptación de estos animales.

Perros Chernobyl Investigación
Dejanos tu comentario