Flávio Bolsonaro anunció que competirá por la presidencia en 2026

Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, competirá con el actual jefe de Estado de Brasil en los próximos comicios.

6 de diciembre 2025 · 15:50hs
El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, anunció este viernes que será candidato en las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en Brasil el año próximo. Es un aliado político de Javier Milei y competirá al actual mandatario, Luiz Inácio Lula Da Silva.

De esta manera, se enfrentará al actual mandatario Luiz Inácio Lula Da Silva, quien derrotó a su padre en los comicios de 2022, y que irá en busca de la reelección.

A través de un comunicado, el legislador informó que la decisión fue de su su padre desde la prisión en la que se encuentra en la sede de la Policía Federal de Brasilia, donde cumple una condena a 27 años y tres meses por haber comandado un intento de golpe de Estado a finales de 2022 para desconocer la victoria electoral de Lula.

Hijo de Jair Bolsonaro

"Es con gran responsabilidad que confirmo la decisión del mayor líder político y moral de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de darme la misión de dar continuidad a nuestro proyecto de nación", dijo Flávio Bolsonaro, de 44 años de edad, y senador por el estado de Río de Janeiro.

De esta forma, el Partido Liberal determinó la sucesión para la oposición de la extrema derecha representada por la familia Bolsonaro, según supo la agencia Noticias Argentinas.

Por otra parte, y de acuerdo a los dirigentes del PL, entre la agenda de campaña deberá figurar un proyecto para otorgar la amnistía o indulto a Jair Bolsonaro y a otros exmilitares y exfuncionarios condenados por planear la intentona de golpe de Estado.

Flávio Bolsonaro es un aliado político de Javier Milei, y cuando éste ganó las elecciones le dedicó una mensaje en la red social X: “Poco a poco vamos venciendo a la izquierda y al comunismo en América Latina. Milei es un paso decisivo rumbo a la libertad”.

