Australia: al menos 11 muertos y varios heridos tras un ataque armado contra una celebración judía

La policía de Australia informó que abatió también a uno de los atacantes mientras el otro fue arrestado tras el ataque registrado en Bondi Beach

Dos hombres armados mataron a tiros a nueve personas este domingo en Bondi Beach, Sydney (Australia), durante la celebración de una fiesta judía. La policía abatió a uno de los agresores. Otras 12 personas resultaron heridas y el segundo tirador fue arrestado, según informó ABC, que citó a un portavoz de la policía en el lugar.

Las fuerzas de seguridad han confirmado a la cadena ABC el balance inicial en una primera estimación sobre las consecuencias del tiroteo, del que informó en un primer momento la Policía del estado de Nueva Gales del Sur del comienzo del incidente.

Al menos 11 muertos y varios heridos tras un ataque armado contra una celebración judía en Australia

“La Policía está en el lugar y se proporcionará más información a medida que esté disponible”, señalaron las autoridades. Poco después, la Policía anunció al menos dos hombres detenidos, uno de ellos finalmente confirmado como muerto.

El primer ministro del país, Anthony Albanese, ha emitido un comunicado en el que lamenta las “escenas impactantes y angustiosas” que están llegado de Bondi y ha confirmado heridos tras el suceso.

“La Policía y los servicios de Emergencia están trabajando sobre el terreno para salvar vidas. Mis condolencias están con cada persona afectada. Estamos trabajando con la policía de Nueva Gales del Sur y brindaremos más actualizaciones a medida que se confirme más información”, ha manifestado.

“Solo podemos informarles que hemos atendido a varias personas en el lugar y, en este momento, hemos llevado a ocho personas a diferentes hospitales de Sídney”, dijo a AFP un portavoz del servicio de ambulancias de Nueva Gales del Sur.

Imágenes transmitidas en redes sociales muestran lo que parecían al menos dos tiradores vestidos de negro, así como escenas de pánico en la playa, una de las más populares y turísticas de la ciudad, con personas huyendo del sector y varias víctimas tendidas en el suelo mientras eran atendidas por paramédicos.

Testigos indicaron que algunas personas presentaban heridas visibles y manchas de sangre, algo que no ha sido confirmado por las autoridades.

“Oímos los disparos. Fue impactante, pareció que duraron 10 minutos de simplemente bang, bang, bang. Parecía un arma poderosa”, dijo Camilo Díaz, un estudiante chileno de 25 años, a AFP en el lugar.

Según el Sydney Morning Herald, uno de los presuntos tiradores fue abatido por la policía, mientras que el otro fue detenido.

Una residente de la zona relató a la cadena pública ABC que estaba cenando en un restaurante cercano cuando escuchó lo que inicialmente pensó que eran fuegos artificiales, pero que se convirtió en una situación de caos al ver a personas correr por la playa.

Según su testimonio, los disparos parecían provenir de las inmediaciones del Pabellón de Bondi, un histórico edificio frente a la playa, y se habrían prolongado durante un largo rato.

Las autoridades mantienen acordonada el área y continúan investigando lo sucedido, mientras reiteran el llamamiento a la población a mantenerse alejada del lugar hasta nuevo aviso.

Israel condena un “vil ataque terrorista” contra un celebración judía

La playa, destacan, era en parte escenario de una celebración de la festividad judía de Janucá, que comienza este domingo. Aunque las autoridades australianas todavía no han vinculado directamente el suceso con el evento, el presidente de Israel, Isaac Herzog, ha denunciado un “vil ataque terrorista contra los judíos que estaban encendiendo las primeras velas de Janucá en la playa de Bondi”.

“Nuestro corazón está con ellos. El corazón de toda la nación de Israel late con fuerza en este preciso momento, mientras oramos por la recuperación de los heridos, oramos por ellos y oramos por quienes perdieron la vida”, ha manifestado en un comunicado oficial.

“Reiteramos nuestra alerta una y otra vez al gobierno australiano para que actúe y luche contra la enorme ola de antisemitismo que asola la sociedad australiana”, ha concluido.

También ha reaccionado la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, quien ha vinculado lo ocurrido a la celebración. “Me he quedado horrorizada al ver las imágenes que aparecen del terrible ataque a tanta gente en Bondi Beach mientras comienzan las celebraciones de la Janucá”, ha indicado en su cuenta de X.

“Todos mis pensamientos están con las víctimas y la comunidad judía en general en Australia y más allá”, ha añadido.

Bondi Beach, en el este de Sídney, es la playa más famosa de Australia y atrae a gran cantidad de surfistas, bañistas y turistas, especialmente los fines de semana.