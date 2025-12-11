María Corina Machado rompió el silencio en Oslo tras su salida clandestina de Venezuela.

La líder opositora venezolana María Corina Machado, Nobel de la Paz, reapareció este jueves en Oslo tras salir en secreto de Venezuela luego de un año oculta.

La líder opositora venezolana María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz , reapareció públicamente este jueves en Oslo, Noruega, tras haber abandonado Venezuela en secreto luego de más de un año en la clandestinidad.

Machado ofreció dos conferencias de prensa, en las que confirmó que planea regresar el premio a su país "en el momento oportuno" , aunque evitó revelar la fecha exacta de su vuelta.

Reaparición de María Corina Machado en Noruega marca nuevo capítulo político

Machado llegó a la capital noruega la madrugada del jueves, demasiado tarde para asistir a la ceremonia de entrega, en la que el Nobel fue recibido por su hija, Ana Corina Sosa. Vestida de blanco y hablando desde el Parlamento noruego, la dirigente de 58 años afirmó: "Vine a recibir el premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevaré de regreso a Venezuela en el momento oportuno. Por supuesto, no diré cuándo. Es necesario terminar el trabajo para establecer la democracia en mi país".

"No fue fácil, a veces parecía imposible"

La opositora contó que su salida de Venezuela fue extremadamente riesgosa y confirmó que contó con apoyo de Estados Unidos para lograrlo. Según relató, su travesía comenzó en una lancha clandestina hacia Curazao, desde donde siguió viaje hasta Noruega, tal como también había reportado The Wall Street Journal. A la AFP le dijo que apenas pudo dormir 40 minutos tras llegar a Oslo al cabo de un itinerario "largo, largo, largo".

Durante una conferencia junto al Comité del Nobel, agregó: "Todos los días de mi vida me pregunto dónde soy más útil para la causa. Hoy tenía que estar aquí. No fue fácil, a veces parecía imposible, así que estar aquí hoy es una prueba de que los venezolanos son capaces de lograr".

Ante preguntas sobre si el gobierno venezolano conocía su paradero durante la clandestinidad, respondió: "No creo que hayan sabido dónde he estado, y ciertamente habrían hecho todo para impedirme llegar aquí".

Y añadió: "Un día podré contarles, porque ciertamente no quiero ponerlos en riesgo ahora mismo".

Regreso a Venezuela: "Será lo antes posible"

Machado insistió en que regresará a Venezuela cuando existan condiciones mínimas de seguridad, recalcando que su retorno "no depende de la salida o no del régimen": "Mi vuelta a Venezuela será cuando pensemos que las condiciones sean propicias en términos de seguridad. Será lo antes posible. El régimen se va a ir".

También adelantó que en los próximos días planea reunirse con su equipo, ver a sus hijos y someterse a consultas médicas que no pudo realizar durante su clandestinidad.

Encuentro con el primer ministro noruego

En la mañana, Machado fue recibida por el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, quien aseguró que su país está dispuesto a apoyar a una Venezuela democrática para "construir nuevas y sólidas instituciones". En esa rueda de prensa, Machado agradeció a quienes hicieron posible su salida: "Quiero dar las gracias a todos aquellos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para que yo pudiera estar aquí hoy".

Ovación en Oslo

La dirigente salió al balcón de su hotel para saludar a la diáspora venezolana que se congregó afuera, entre ovaciones, banderas y cantos. Luego, al bajar a la calle, cientos la recibieron como "una estrella de rock", gritando "¡Libertad!", "¡Valiente!" y "¡María ayúdanos a volver!". También se escucharon canciones tradicionales acompañadas por el cuatro venezolano, en un ambiente cargado de emoción.

Fue su primera aparición pública desde enero, cuando había sido detenida brevemente tras participar en una protesta en Caracas. Desde agosto de 2024 se mantenía escondida, tras las elecciones presidenciales que dieron a Nicolás Maduro un tercer mandato, resultados que no fueron reconocidos por EE.UU., la Unión Europea y varios países latinoamericanos. Machado sostiene que Maduro robó la elección a su candidato, Edmundo González Urrutia, y presentó copias de actas electorales como prueba, acusaciones que el chavismo rechaza.

Su reaparición coincide con un momento de tensión entre Venezuela y Estados Unidos, que mantiene desde agosto una flotilla naval en el Caribe y el Pacífico para operaciones antinarcóticos, operación que Caracas denuncia como un intento de Washington de derrocar al mandatario venezolano.