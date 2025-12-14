Uno Entre Rios | El Mundo | José Antonio Kast

José Antonio Kast se impuso en el balotaje de Chile y es el nuevo presidente

El derechista José Antonio Kast se impuso en el balotaje de Chile con un 58,30 %, sobre la aspirante comunista Jeannette Jara que lograba un 41,70%.

14 de diciembre 2025 · 20:16hs
José Antonio Kast se impuso ampliamente en el balojate de Chile.

José Antonio Kast se impuso ampliamente en el balojate de Chile.

El candidato derechista José Antonio Kast se impuso este domingo en el balotaje presidencial de Chile con un 58,30 % de los sufragios, con lo que venció a la aspirante comunista Jeannette Jara que lograba un 41,70% –quien reconoció su derrota en redes sociales–, y es el nuevo presidente del país.

Según los datos oficiales del Servicio Electoral de Chile (Servel) el candidato derechista obtenía un resultado contundente de 17 puntos de diferencia, escrutado ya el 95% de los votos emitidos, lo que lo transforma en el nuevo mandatario electo del país trasandino.

El amplio triunfo de José Antonio Kast

La aspirante comunista reconoció a través de su cuenta en la red social X el triunfo de Kast. “La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo @joseantoniokast para desearle éxito por el bien de Chile”.

“A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria. Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho”, expresó Jara.

Kast es un abogado de 59 años que había sido candidato presidencial en dos ocasiones anteriores, sin éxito, y que enfocó su candidatura en el tema de la seguridad. Durante toda su trayectoria política se vio envuelto en polémicas por defender y reivindicar la dictadura de Augusto Pinochet.

La elección de hoy es la segunda vuelta de la realizada en octubre pasado, para elegir al sucesor del izquierdista Gabriel Boric, que deberá asumir la presidencia chilena el 11 de marzo próximo.

Kast llegó al balotaje con una ventaja, ya que si bien sacó 23,92% en la primera vuelta, en la que quedó segundo detrás de Jara, todos los candidatos de centroderecha y derecha sumados superaron el 50%. Jara, por su parte, llegó al 26,85% y necesitaba todos los votos de los candidatos de izquierda más Franco Paris y, además, algo de Evelyn Matthei, objetivo que no consiguió.

Kast ganó en todas las regiones, en algunos casos con gran diferencia como en La Araucanía donde se impuso por más del 70%.

El voto de Kast

El ahora presidente electo emitió su voto en la localidad de Paine y expresó en su cuenta de X: "La campaña terminó. Los políticos dejamos de hablar. Hoy es hora de la ciudadanía, para que se exprese con libertad y fuerza. ¡Viva Chile!“.

En tanto Jara, candidata de Unidad por Chile, votó en una escuela de la comuna de Conchalí y aseguró en sus redes sociales: “Hoy es el día en que Chile decide su camino. Un país más justo, más seguro y donde vivir bien no sea un privilegio de unos pocos, sino un derecho”.

Boric, por sus pate destacó que la de este domingo fue una jornada electoral “ejemplar”, y dijo que “Chile es uno solo y quien sea electo presidenta o presidente recibirá todo el apoyo institucional desde el primer momento para hacer el traspaso como honra nuestra tradición republicana”, aseguró en su cuenta de X.

