Ruta 168: una disputa por la venta de frutillas terminó a los tiros y dejó tres heridos

Ocurrió este domingo por la tarde a la altura del Atracadero de la Balsa. Una discusión entre dos familias por la venta ambulante derivó en un ataque armado.

Este domingo cerca de las 18, una disputa entre los integrantes de dos familias por la venta de frutillas en el kilómetro 480 de la Ruta 168, altura del Atracadero de la Balsa, terminó de la peor manera con una lluvia de balazos que dejó como saldo tres heridos.

Según consignó UNO Santa Fe , una mujer, identificada como M. S. G., de 28 años, terminó con una herida de bala en la mano izquierda, y un hombre, I. C. V. de 40 años, fue trasladado al hospital Cullen, donde constataron que presentaba dos impactos de bala, uno en el lado derecho de la cadera y el restante en la rodilla izquierda. Ninguna de ambas víctimas corre peligro de muerte. Otra mujer resultó herida en el mismo suceso, E. N. M. de 42 años.

Denuncia

Los automovilistas que transitaban por la zona fueron los que denunciaron el suceso a los operadores de la central de emergencias 911. Minutos después llegaron oficiales de Orden Público y de Cuerpos de la zona de la costa santafesina, como también de servicios sanitarios de emergencias médicas, que atendieron y trasladaron a los heridos.

Los policías capitalinos preservaron el lugar donde se produjo la brutal agresión, identificaron a personas de la zona para que aporten información como testigos y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia de la zona que contuvieran imágenes sobre el suceso. Una persona identificada por su apodo, y que sería el principal agresor, sigue prófugo y es intensamente buscado por la Policía.

Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del violento suceso con un hombre y una mujer heridos de bala, el procedimiento policial y sanitario realizado en el lugar, y el estado de las víctimas como la identidad del prófugo a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación, Estanislao Giavedoni.

El fiscal ordenó un informe médico sobre el estado de salud de los heridos. Además, ordenó identificar a testigos del suceso como también la constatación sobre cámaras de videovigilancia en la zona, y la realización de los peritajes criminalísticos de rigor. Este último trabajo fue realizado por los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones PDI.