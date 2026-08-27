Murió Ratko Mladic, conocido como el 'carnicero de Bosnia' y condenado por genocidio

Ratko Mladic fue condenado a cadena perpetua por el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY) por el genocidio en Srebrenica.

El excomandante serbobosnio Ratko Mladic, conocido popularmente como 'el carnicero de Bosnia' y condenado en noviembre de 2017 por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado (1992-1995), murió este jueves a los 84 años en una cárcel de La Haya.

El tribunal, creado por la ONU, lo declaró culpable de genocidio, crímenes de lesa humanidad, persecución, exterminio, asesinato, terror, ataques ilegales contra civiles y toma de rehenes.

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Mladic --condenado a cadena perpetua por el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY) tras ser declarado culpable de diez cargos, entre ellos el del genocidio en Srebrenica-- había sufrido varios derrames cerebrales mientras se encontraba entre rejas.

Su familia había solicitado al tribunal que pudiera recibir tratamiento en Serbia, una petición también elevada recientemente por el presidente serbio, Aleksandar Vucic, si bien finalmente Mladlic ha fallecido este jueves, según recogió la cadena de televisión pública serbia, RTS.